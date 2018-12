Donald Trump had een mooie kerstboodschap voor veel Amerikaanse families die een kind, een partner of een ouder onder de wapens hebben. Zijn aankondiging dat de belangrijke terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is verslagen en dat de Amerikaanse jongens die hun leven in Syrië riskeren naar huis mogen komen, brengt vreugde aan de kerstdis. Het voornemen om ook 7.000 Amerikaanse soldaten uit Afghanistan te repatriëren, brengt rust rond de kerstboom.

Het is een tijdelijke rust, want specialisten wijzen erop dat het vertrek van een groot contingent Amerikaanse soldaten uit twee broeihaarden van terreur op termijn zware gevolgen zou kunnen hebben. Zolang de terreurdreiging niet helemaal is verdwenen, is de kans groot dat de terroristen binnenkort de touwtjes weer in handen hebben. Dan blijft er van het jarenlange antiterreurbeleid, dat veiligheid in de steden moest brengen, weinig over, zeggen de specialisten.

Niet minder dan twee weken geleden waarschuwde Brett McGurk dat de strijd tegen IS nog lang niet voorbij was. ‘Het zou roekeloos zijn als we zouden zeggen: nu het kalifaat is verslagen, kunnen we vertrekken. Niemand verklaart een missie als volbracht’, zei hij.

‘Terreurcellen zijn alleen maar ondergedoken’

McGurk heeft een duidelijke visie op de oorlog tegen terreurorganisaties. De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Irak was een van de grondleggers van de surge, het beleid van president Bush die in 2007 30.000 extra militairen naar Irak stuurde om de macht van de opstandelingen definitief te breken. In 2011 onderhandelde hij, in opdracht van president Obama, over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. Twee jaar later was hij een van de eersten die waarschuwde voor de opkomst van IS in Irak en Syrië. In 2014 benoemde Obama hem tot speciale gezant voor de globale coalitie tegen IS, de groep van 79 leden (74 landen en 5 internationale organisaties, waaronder de Navo en de EU) die samenwerken om IS te bestrijden. Hij speelde er een sleutelrol in.

Brett McGurk: ‘Het zou roekeloos zijn om te zeggen: het kalifaat is verslagen.’ Foto: afp

Afgelopen vrijdag heeft McGurk zijn ontslag per 31 december aangekondigd. Het kwam kort nadat Jim Mattis zijn positie als minister van Defensie had opgegeven. Beide door de wol geverfde beleidsmannen herkenden zich niet meer in het beleid van het Witte Huis. McGurk vond het, aldus een bron in The Washington Post, moeilijk om aan de Amerikaanse soldaten, die vaak de dood in de ogen hebben gezien, plots te vertellen dat de VS uit Syrië vertrekken. Hij denkt bovendien, net als zoveel andere specialisten, dat het nog maanden zou duren vooraleer IS verslagen zou zijn en dat op veel plekken in Syrië de terreurcellen zijn ondergedoken en wachten op het vertrek van de Amerikanen om een guerrillaoorlog te beginnen.

De beslissing van McGurk komt niet onverwachts. Eerder had hij al aangekondigd dat hij in maart 2019 voor een jaar zou gaan werken aan de Stanford University. Toen vorige vrijdag bekend werd dat de minister van Defensie, Mattis, het schip verlaat, heeft McGurk zijn vertrek twee maanden vervroegd.

Trump begint het nieuwe jaar met een regering die weinig of geen ervaring heeft op het gebied van internationale terreurbestrijding en die haar internationale partners serieus voor schut heeft gezet. De Franse president Emmanuel Macron, wiens land een van de belangrijke spelers is in de globale coalitie tegen IS, reageerde dit weekeinde verbolgen. ‘Bondgenoten zijn, betekent schouder aan schouder vechten. Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn’, zei hij zondag op een persconferentie in Tsjaad.

Navo vooral actief in Afghanistan

Op het hoofdkwartier van de Navo in Brussel wordt voorlopig niet officieel gereageerd op de verrassende aankondigingen uit Washington. De Navo is vooral actief in Afghanistan, waar ze samen met de Amerikanen probeert de islamistische terreurdreiging de kop in te drukken. Als de Verenigde Staten effectief 7.000 soldaten terugtrekken uit Afghanistan, verliezen de Navo-bondgenoten een belangrijke partner. Op dit moment staan 16.000 buitenlandse militairen, onder wie 8.000 Amerikanen, in voor de opleiding van het Afghaanse leger.

Ook hebben de Amerikanen een eigen antiterreuroperatie in Afghanistan, die los van de Navo werkt. Volgens een goedingelichte Navo-bron kwamen de berichten over de mogelijke terugtrekking van 7.000 soldaten uit Afghanistan als een donderslag bij heldere hemel. Tot nu is in Brussel, voor zover bekend, niemand officieel ingelicht over de Amerikaanse plannen. Maar het spreekt voor zich dat die plannen serieuze consequenties hebben voor de bondgenoten. Want ofwel wordt de capaciteit van de trainingsmissie van het Afghaanse leger gedecimeerd, ofwel wordt de strijd tegen de terroristen op een laag pitje gezet.

De Navo heeft nog niet gereageerd op de koerswijziging van de Amerikanen. De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) noemt het geen goed moment om uit Afghanistan te vertrekken. Net op het moment dat wordt geprobeerd om de taliban en de Afghaanse regering aan de tafel te krijgen, heb je veiligheid en stabiliteit nodig. Nederland ging, net als België, net meer soldaten naar Afghanistan sturen om de veiligheid er te verhogen. België heeft nog niet gereageerd. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Didier Reynders, wil eerst overleggen met de Navo-partners.

‘Het jaar is wel redelijk chaotisch aan het eindigen’, zegt een Navo-diplomaat met enig gevoel voor understatement.