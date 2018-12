Twee derde van alle Belgen zit op Facebook

Facebook is dit jaar in ons land 2018 verder gegroeid tot 7,3 miljoen gebruikers. Daarmee is het het grootste sociale netwerk, met ruim twee keer meer Belgische leden dan Instagram.

Dat blijkt uit cijfers die de sociaalnetwerksites zelf meedelen aan de Belgische adverteerderssector. De gegevens komen van Chris Demeyere van Punchline, een agentschap dat advies geeft aan bedrijven over advertenties op sociale media.

In 2018 is het aantal gebruikers wel verder gestegen maar is er volgens Demeyere niet zo heel veel veranderd. ‘Facebook rapporteert in zijn tools voor adverteerders dat er maandelijks tussen de 6 en 7 miljoen mensen actief zijn op het netwerk. Voor de totale accounts die we in België kunnen bereiken, komt het neer op 7,3 miljoen gebruikers’, legt Demeyere maandag uit. ‘Dat houdt geen rekening met taal of hoe actief die mensen zijn.’

Instagram, een dochterbedrijf van Facebook, bereikt 3,2 miljoen mensen. ‘Het is niet duidelijk hoe actief deze accounts zijn, maar het bewijst wel dat Instagram in België bij de grote kanalen hoort. Business accounts horen hier ook bij.’

Overige netwerken

Als we kijken naar alle kanalen samen is het volgens Demeyere duidelijk dat Facebook ‘heer en meester’ is. ‘Zeker omdat het bedrijf met Instagram het tweede grootste ‘business to consumers’ (B2C) netwerk in handen heeft. LinkedIn, nu eigendom van Microsoft, sleutelt hard achter de schermen, maar de meeste wijzigingen lijken onder meer gericht om het aantal actieve gebruikers op te trekken’, aldus Demeyere.

De situatie bij LinkedIn is volgens Demeyere ingewikkelder. ‘Maken we een advertentie in het Engels, dan kunnen we in België 3,6 miljoen mensen bereiken. In het Nederlands 1,2 miljoen en in het Frans 1,1 miljoen. Maar we mogen deze niet zomaar optellen want er is een overlap tussen die talen. Hoeveel is onduidelijk’, legt Demeyere uit.

Twitter geeft bij het maken van advertenties geen cijfers per land of per taal meer. ‘Twitter is nog steeds actief en telt heel wat gebruikers, maar is een schaduw van zijn vroegere zelf. De schatting die we zelf maken is dat ze enkele honderdduizenden gebruikers hebben.’