Genoeg gesukkeld met skibotten? Vier alternatieven voor tijdens de sneeuwvakantie

In sommige skigebieden kan je niet alleen uren op de latten staan, maar je vakantie ook op origineler manieren doorbrengen.

1. IJsgrotten in Les Deux Alpes, Frankrijk

Zin in een prehistorische trip op 3.200 meter hoogte? Dan ben je hier op het juiste adres. In de gletsjer van Roche-Mantel bevindt zich een galerij van 200 meter diep waar je ijssculpturen kan bezichtigen. Het pronkstuk is ‘Manny’, een mammoet van 6 meter hoog en 10 meter breed. Hij weegt 6 ton!

2. De Crystal Cube in Serfaus Fiss Ladis, Oostenrijk

Op deze unieke locatie op 2.600 meter hoogte kun je terecht voor ontbijt, lunch of een vieruurtje. De Cube is volledig gebouwd uit gespiegeld glas. Niemand kan binnenkijken, maar van binnenuit krijg je wel een spectaculair zicht op de buitenwereld - in 360 graden. De structuur staat ook licht gekanteld, waardoor je de indruk hebt aan de zijkant van de berg te hangen.

Meer informatie vind je hier.

In dit skigebied in Oostenrijk is er ook een ‘panorama’-restaurant waar je elke woensdagavond op 1.860 meter hoogte kan genieten van een diner.

3. ‘Vliegende limousine’ in Hochzillertal, Oostenrijk

Wie die volgepropte skicabines beu is, kan in Hochzillertal de piste op met een ‘vliegende limousine’. Het interieur van de cabines is luxueus, met lederen stoelen met een massagefunctie en een multimedia-systeem. De cabines zijn gemaakt door BMW en Leitner.

4. Pistenbully in Pitztal, Tirol, Oostenrijk

Hier kunnen vakantiegangers meerijden met een ‘pistenbully’, het vaartuig dat de skipistes ’s avonds weer plat rijdt.

Na het sluiten van de pistes rijden de vaartuigen rond. Een pistenbully weegt 12 ton, is 4,5 meter breed en is uitgerust met een motor van 500 pk. Toeristen kunnen ook een technische rondleiding krijgen om meer te leren over de skiliften, de sneeuwkanonnen en andere apparatuur.