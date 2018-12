Het is uitzonderlijk dat de koning het over politiek ...

Koning Filip heeft naar jaarlijkse traditie zonet zijn kersttoespraak gehouden, zijn zesde intussen. Wat valt op?

1. Onvermijdelijk de politieke toer op

Het is uitzonderlijk dat de koning het over politiek in zijn kerstboodschap heeft. Zijn pleidooi vorig jaar ‘om niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid’, kwam nog het dichtst in de buurt van een oproep aan de politici. Maar op een moment dat de federale regering in de touwen hangt, is het onmogelijk om van de politiek weg te blijven. ‘Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.’

Koning Albert ging veel gemakkelijker de politieke toer op, wat hem vaak op kritiek kwam te staan. De koning hoort boven het gewoel te staan en geen kant te kiezen. In 2012 waarschuwde koning Albert voor het ‘zoeken naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel’. Hij maakte in die toespraak zelfs een vergelijking met de jaren dertig. In 2006 wekte hij het ongenoegen van sommige politici met een toespraak waarin hij separatisme expliciet afwees.

De toespraak van koning Filip werd opgenomen voor het ontslag van premier Charles Michel (MR) en zijn regering afgelopen dinsdag. Maar met passe-partoutzinnen als hierboven blijft de boodschap overeind. De optie werd opengelaten om de boodschap opnieuw voor een stukje op te nemen, maar dat bleek niet nodig te zijn. De koning is afgelopen vrijdag al gedetailleerder op de politieke situatie ingegaan, na zijn consultatie van de partijvoorzitters. Hij heeft het ontslag van de regering aanvaard en meegedeeld dat de regering in lopende zaken gaat tot 26 mei.

2. Tik op de vingers

De koning is niet mild voor de politieke wereld. Hij doet een oproep om het politieke debat opnieuw sereen te laten verlopen en te stoppen met elkaar de duvel aan te doen. ‘Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden met open debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.’ Hij vertolkt daarmee wat leeft bij een groot deel van de bevolking. De meeste burgers zijn de politieke spelletjes van de afgelopen weken beu. Die voeden enkel de antipolitiek.

3. Geen woord over migratie

De koning geeft ook de thema’s aan die in zijn ogen (politiek) belangrijk zijn. ‘Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.’ Hij vertaalt daarmee voor een deel de ongerustheid die uit de acties van de gele hesjes en de grote klimaatbetoging spreken. Het zijn dezelfde signalen waaraan de oranje-blauwe minderheidsregering gehoor wou geven.

Opvallend, over migratie – het thema waarrond de hele crisis toch draaide – wordt met geen woord gerept. Alleen het woordje ‘onverdraagzaamheid’ alludeert daar een beetje op. Wat de koning ook over dit gepolariseerde thema zou zeggen, het zou altijd slecht vallen voor deze of gene groep. Of misschien is erover zwijgen al een boodschap op zich?

4. Oproep tot verbondenheid

De koning besluit zijn toespraak met een persoonlijke boodschap. ‘Geef mij een steunpunt en hefboom, en ik verplaats de aarde’, citeert hij de oud-Griekse wiskundige Archimedes. ‘De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.’ Zo besluit koning Filip zijn kerstboodschap zoals hij ze begon. Samen kunnen we veel aan. ‘Het leven is een weg die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor en wat goede raad.’