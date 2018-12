Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt klacht van Groen Bilzen

De klacht die Groen indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verworpen. De raad oordeelde dat de klacht weliswaar ontvankelijk was maar de aangebrachte elementen niet zwaar genoeg wogen voor een hertelling.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen boog zich zaterdagochtend over het klachtendossier ingediend door Groen. In die kwestie had Johan Danen samen met een juridische ploeg meerdere elementen naar voren geschoven die moesten aantonen dat er in zowat de helft van de kiesbureaus van Bilzen ‘slordigheden met mogelijk grote gevolgen’ zouden zijn opgetreden bij de kiesbusgang van 14 oktober.

Danen haalde aan ‘dat er grote verschillen vastgesteld waren tussen het aantal vertrokken stembiljetten en het aantal getelde stembiljetten in meerdere stembureaus.

Aangetoonde elementen wegen niet zwaar genoeg

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde dit weekend. 'De klacht was ontvankelijk maar de aangetoonde elementen waren niet zwaar genoeg om over te gaan tot een hertelling van de stemmen. De klacht is verworpen'”, bevestigde de voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen professor dr. Herman Matthijs aan Het Belang van Limburg.

Bij Groen wordt verbolgen gereageerd. 'Uit de uitspraak maken we op dat onze klacht belangrijk genoeg was om te behandelen.'

'Dat de ontvankelijke klacht alsnog is verworpen vinden we vreemd zeker al je weet dat het gaat om slordigheden, gecombineerd met kleine verschillen in stemmen die een groot verschil kunnen maken. Mede omdat deze minieme afwijkingen een reële invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling, gaan we ons nu met de achterban de komende dagen buigen over de vraag of we al dan niet een beroepsprocedure zullen aantekenen', stelt Johan Danen.

Tweede klacht

Afwachten is het nu op de tweede klacht, die donderdag op de rol staat bij de Raad. Dan wordt de klacht van Johan Sauwens (ToB) behandeld. De oud-burgemeester gaf vorige week aan dat er nieuwe aspecten zijn opgedoken die reden geven om te vragen voor een nietigverklaring van de verkiezingsuitslag.