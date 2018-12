De tientallen mensen die uiteindelijk het slachtoffer zouden worden van de tsunami die zaterdag de kusten van de eilanden Java en Sumatra trof, aan de Straat van Soenda, hadden niet het minste besef dat er metershoge golven op hen afstormden. Golven die werden veroorzaakt door de uitbarsting van de Anak Krakatau, het ‘kind’ van de Krakatau-vulkaan, zo is nu bevestigd.

De Anak Krakatau had de voorbije maanden al onophoudelijk as en lava de lucht in gespuwd. Afgelopen weekend brak echter ook een 64 hectare groot deel van de zuidwestelijke vulkaanwand af, die vervolgens in zee stortte.

‘Dat veroorzaakte een landverschuiving op de zeebodem, die vervolgens leidde tot een tsunami’, zegt Dwikorita Karnawati, hoofd van de meteorologische dienst van Indonesië. ‘Die tsunami bereikte 24 minuten later de kust.’ Met de catastrofale gevolgen van dien.

Geen tsunamialarm

Het dorp Sumur ligt in puin Foto: AP

Satellietbeelden gemaakt door de Sentinel-1 satelliet van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) bevestigen de lezing van de Indonesische autoriteiten. Daarop is te zien dat een groot deel van de zuidelijke vulkaanwand inderdaad in zee is gestort.

‘Een landmassa van die grootte verplaatst het oceaanoppervlak, en veroorzaakt zo de verticale beweging die een tsunami in gang zet’, zegt de Nieuw-Zeelandse seismoloog Sam Taylor-Offord tegen persagentschap Reuters.

Maar had Indonesië na de tsunami van december 2004, die verspreid over veertien landen liefst 226.000 mensenlevens eiste, dan niet geïnvesteerd in een ‘vroeg waarschuwingssysteem’ voor tsunami’s? Jawel, maar dat waarschuwingssysteem gaf zaterdag niet thuis. ‘De aanvankelijke vulkaanuitbarsting en alle natuurgeweld die daarmee gepaard ging, kan ervoor gezorgd hebben dat de daaropvolgende landverschuiving niet opviel op de meetapparatuur die de tektonische activiteit in de gaten houdt’, vermoedt Taylor-Offord. ‘Er vond ook geen aardbeving plaats. Dat heeft er allemaal toe geleid dat er geen tsunamialarm is afgekondigd.’

Golven tot drie meter

Ook inwoners van de getroffen kustvlakte zeggen dat ze vlak voor de tsunami geen enkel signaal zagen dat wees op de aanstormende golven van wel drie meter hoog. Zo had daarvoor niemand een aardbeving gevoeld of terugtrekkend water op de stranden gezien.

‘De kennis over tsunami’s die volgen op een aardverschuiving is veel beperkten dan die over tsunami’s na een aardbeving’, zegt kustingenieur Jose Borrero, gespecialiseerd in de studie van tsunami’s. ‘Er zijn zoveel verschillende variabelen die bepalen of een aardverschuiving op de zeebodem vervolgens ook een tsunami veroorzaakt. De landmassa moet bijvoorbeeld net groot genoeg zijn en aan de juiste snelheid de zee instorten, voor een golf kan ontstaan.’

Duizenden sensoren nodig

Hulpverleners zoeken naar slachtoffers in Tanjung Lesung Foto: AP

Het is niet de eerste maal dat het Indonesische tsunamialarm verstek laat gaan. Bij een vloedgolf enkele maanden geleden op Sulawesi faalde het alarm ook al. Die werd toen wel veroorzaakt door een aardbeving, een van 7,9 op de schaal van Richter. Meer dan 2.000 mensen kwamen daarbij om. Er volgden ook 170 naschokken, die de reddingswerken bemoeilijkten. Vrijwilligers ter plaatse zagen zich genoodzaakt om lichamen in massagraven te begraven.

‘Ook toen was er verontwaardiging over het ontbreken van een vroeg waarschuwings­systeem’, zegt professor Simon Boxall van het Nationaal Oceanografisch Centrum in Southampton aan The Guardian. ‘Maar veel tsunami’s slaan erg lokaal toe. Om de ­Indische Oceaan in kaart te ­brengen met voldoende sensoren zou je vele duizenden boeien met sensoren nodig hebben.’

Toch heeft de Indonesische president Joko Widodo maandag het landelijke geologisch instituut opgedragen betere meetapparatuur aan te schaffen voor het bestaande waarschuwings­systeem. ‘De tsunami die ons zaterdag getroffen heeft, konden we met onze huidige apparatuur niet meten. Normaal gesproken vindt er eerst een aardbeving plaats. Dat was nu niet het geval, waardoor de slachtoffers op de vele stranden zich van geen kwaad bewust waren’, zegt het staatshoofd.

Ring van Vuur

Het geologisch instituut laat aan nieuwszender CNN weten dat het nu nadenkt over de plaatsing van speciale vloedkeringen. Die moeten de vorming van hoge golven voor de kust kunnen detecteren, ook wanneer er niet eerst een aardbeving plaatsvond.

De vraag blijft of dat zal volstaan. Indonesië ligt namelijk op de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, de geologisch meest actieve zone ter wereld. Het is een hoefijzervormige strook van zo’n 40.000 kilometer die langs Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, de Fillipijnen, Japan, Alaska, Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Amerika loopt. Het overgrote deel van ’s werelds aardbevingen, bijna alle grootste aardbevingen en zo’n 75 procent van de vulkaanuitbarstingen – vandaar de naam – vinden daar plaats.