De afgelopen vijf jaren nam Annelies Moons (29) minstens één feestdag voor haar rekening op Radio 1. Dit jaar zal ze voor het eerst niet werken. 'Ik zal het missen', vertrouwt ze ons toe.

Sommige jobs houden nooit op. Zelfs niet tijdens de feestdagen. Feest op het werk? Of verstand op nul en gaan? Vandaag: Annelies Moons, presentatrice bij Radio 1

'Anders dan voorgaande jaren, heb ik nu ook een zaak draaiende te houden. Na het afsluiten van de Buchbar (een boekenwinkel en koffiehuis in Antwerpen, nvdr.), zal ik de Reyerslaan skippen en rechtstreeks naar het familiefeest gaan.'

Leuk toch. Dan mis je niets van het feest?

'Toch zal het even prikken. Vooraf zei ik mijn familie altijd: "Zet de radio aan, zo ben ik er alvast een beetje bij." Wanneer ik dan na het presenteren aansloot op het feest, onderbrak dat de routine van de kerstdis. Mijn komst was altijd een beetje een evement: "Aha, daar is ze!" Alle ogen zijn op jou gericht en iedereen is blij je te zien. Even in het middelpunt van de belangstelling staan, ik keek uit naar dat moment.' (lacht)

Je ziet zo'n werkdag dus niet als een noodzakelijk kwaad?

'Iemand moet het doen. En na het een keer gedaan te hebben, stelde ik mezelf ook gemakkelijker kandidaat. Alleen wanneer je op 1 januari om 9 u ‘s ochtends moet presenteren, verloopt het net iets moeizamer.'

Wat zal je nooit vergeten van je radiowerk tijdens de feestdagen?

'Je kan daar niet één moment op plakken. Vooral dat algemene gevoel van warmte blijft me bij. Je merkt dat je iets deelt op zo'n dag. Als radiomaker kan je dan misschien nog net iets meer het verschil maken.'

'Zo was er een man die mij op kerstdag een berichtje stuurde. Een jaar eerder overleed zijn vrouw en hij vertelde me dat mijn stem hem doorheen die rouwperiode vergezelde. Kleine dingen die ik soms zei, gaven hem zin om verder te gaan met leven. Zoiets lezen is onbeschrijfelijk. Natuurlijk ga je als radiomaker de wereld niet veranderen, maar het is wel betekenisvol werk.'

Heerst er extra collegialiteit?

'Zeker. Iedereen is wat joliger en vriendelijker, want je zit in hetzelfde schuitje. Ik neem ook altijd een cadeautje mee voor de technieker. Een geste is dan wel op zijn plaats, vind ik.'

'Collega’s die thuis of vanuit de auto even luisteren, zullen ook sneller geneigd zijn een berichtje te sturen. Dat doet ook deugd, natuurlijk.'

Reageren luisteraars anders?

'Je krijgt berichtjes van mensen die anders niet snel zouden sturen, denk ik. Het is ook iets makkelijker om op herkenbaarheid in te spelen. Als je iets zegt over een opgeblazen gevoel na het feestmaal, herkent half Vlaanderen zich daarin. Het is typisch voor onze luisteraars om dan tips in te sturen hoe je daar best mee omgaat. Drink gemberthee!' (lacht)

We lazen op Instagram dat je gekroond bent tot 'chef kerst' op Radio 1. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

'Sinds een aantal jaar organiseer ik met collega’s de inauguratie van de kerstboom op de redactie. Ons nethoofd houdt dan kort een toespraak, vooraleer we de lichtjes van de boom voor het eerst aansteken en het glas heffen.'

'Het is ook de bedoeling dat iedereen een kersttrui aan heeft. Tegenwoordig lukt dat al aardig. Zelfs Annemie Peeters draagt er nu eentje. Daar ben ik toch wel een klein beetje trots op.'

Terecht. Prettige feesten!