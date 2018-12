‘Mogelijk helemaal geen drones op Gatwick’

Er is nog steeds geen sluitend bewijs dat er vorige week drones actief waren in de buurt van de luchthaven Londen Gatwick. Uit voorzorg werden honderden vluchten geannuleerd, maar mogelijk was dat dus helemaal niet nodig.

Speurders sluiten die piste uit, melden Britse media. Jason Tingley van de politie van Sussex wijst er bij BBC op dat er nog steeds geen beeldmateriaal is van drones nabij de luchthaven. ‘Het is altijd een mogelijkheid’ dat de waarnemingen een vergissing zijn, voegde hij er aan toe.

Er kwamen wel 67 meldingen binnen van mensen die beweren een drone te hebben gezien. Maar beeld van een vliegende drone in het luchtruim rond Gatwick is ontbreekt. De speurders gaan dus volledig af op getuigenissen.

Kapotte drone

Speuracties van de politie leverden ook niets op. Britse media melden wel dat er in de omgeving van de luchthaven een vernielde drone is aangetroffen. Maar of die iets te maken heeft met de problemen van vorige week is vooralsnog niet duidelijk. Het is niet duidelijk aan wie de drone toebehoort, en wie met het toestel vloog.

Arrestatie

Dit weekend werd een koppel opgepakt in verband met de zaak. Na ondervraging bleek echter dat zij zeker niets met drones op Gatwick te maken hadden. Ze werden zondag al vrijgelaten. Andere verdachten zouden er voorlopig niet zijn.

Sabotage

Na de meldingen van de aanwezigheid van een drone werd uitgegaan van een gerichte storingsactie. Omdat een botsing met een vliegtuig ernstige gevolgen zou hebben, werden van woensdag tot vrijdag een groot deel van de vluchten afgelast. Zo’n 140.000 passagiers moesten daardoor hun vakantieplannen aanpassen.

Beloning

Het bestuur van de luchthaven blijft verveeld zitten met de zaak. Voor wie een gouden tip heeft in de zaak, heeft Londen Gatwick een beloning van 50.000 pond veil.