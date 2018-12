Niet in de soep blazen! En andere etiquetteregels voor aan de feesttafel

Niet te snel eten, niet met volle mond praten: het lijken evidente beleefdheidsregels. Maar wist je ook dat je je handtas niet aan de stoel mag hangen, of dat je niet mag blazen om te hete soep af te koelen? Wie ongemanierde foutjes wil voorkomen, let maar beter goed op.

Veel mensen slepen zich de komende dagen van eettafel naar eettafel. Daarom frissen we graag de etiquette-regels nog eens op. Foutjes aan de tafel vallen volgens gespecialiseerde media het snelste op.

- Proef altijd eerst het eten alvorens het bij te kruiden.

- Zodra je servet uit de ring is, plaats je het best niet meer terug in de servetring

- Laat het servies staan, je bord wegschuiven is onbeleefd

- Snuit je neus niet in het servet

- Plaats je handtas onder de stoel, hang die nooit aan de rugleuning

- Houd je gsm of portefeuille weg van tafel

- Brood moet je breken, niet snijden. Het voorziene mes dient alleen om boter te smeren

- Eet alleen het broodje op het bord aan je linkerkant. Anders eet je dat van je buur op

- Als je ergens niet bijkan aan tafel, vraag dan aan een ander om het door te geven. Hang nooit over tafel om iets te pakken