Stephen Curry bezorgt Golden State in slotseconde nog de zege, LeBron James opnieuw onderuit

Golden State heeft zondag een nipte 129-127 zege tegen de LA Clippers geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Stephen Curry lukte de winnende tweepunter in de laatste seconde van de wedstrijd.

Curry sloot de partij zo af met 42 punten achter zijn naam. Kevin Durant lukte 35 punten en 12 rebounds. De tweevoudige titelverdediger (23 zeges-11 nederlagen) klimt in de Western Conference naar de tweede plaats, over Oklahoma City (21z-11n). De Thunder verloor ondanks een nieuwe triple double van Russell Westbrook (23 ptn, 11 rbds, 10 assists) voor eigen publiek met 112-114 van Minnesota. De LA Clippers staan op de zesde plaats, met 19 overwinningen tegenover 14 nederlagen.

De LA Lakers, vierde met 19 zeges in 33 wedstrijden, gingen voor de vierde keer in zes matchen onderuit. Het team van LeBron James (22 ptn, 14 rbds) moest met 99-107 zijn meerdere erkennen in Memphis.

Uitslagen:

Oklahoma City - Minnesota 112-114

LA Lakers - Memphis 99-107

Boston - Charlotte 119-103

Brooklyn - Phoenix 111-103

Cleveland - Chicago 92-112

Orlando - Miami 91-115

Portland - Dallas 121-118 n.v.

Golden State - LA Clippers 129-127

Indiana - Washington 105-89

Detroit - Atlanta 95-98

Sacramento - New Orleans 122-117