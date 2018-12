‘Pop-ups zijn oneerlijke concurrentie’

De horecabedrijven van Halle vinden de opkomst van pop-up ‘deloyale concurrentie’. ‘Horeca-uitbaters zijn gebonden aan duizend regels, die pop-ups zijn gesubsidieerde projecten’, vinden café-uitbaters.

Daarom hebben de horecabedrijven zich verenigd in een platform. Ze voelen zich niet begrepen door het stadsbestuur. ‘De jongste tijd worden er in Halle veel te vaak beslissingen genomen met kwalijke gevolgen voor de horeca, zonder dat wij betrokken worden bij de besluitvorming vooraf. We zijn dat beu. Iedereen gaat ervan uit dat het de horeca in Halle voor de wind gaat, maar niets is ­minder waar’, zeggen Bram Boon van café De Sleutel en Bruno Vandierendonck van café Vaantjesboer.

‘Oneerlijke concurrentie’

‘De wrevel is begonnen toen Pand 1500 vorig jaar in Halle openging in de oude gebouwen van Vandiest. Deze vzw lanceerde ook een pop-upcafé. Veel horeca-uitbaters voelden dit aan als oneerlijke concurrentie. Dit jaar streek Pand 356 neer in het oude Belgacom-gebouw. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Ook voelen veel restauranthouders de concurrentie van het buurtrestaurant in ‘t Vondel waar men voor 9 euro een dagmenu krijgt’, zeggen Boon en Vandierendonck.

Subsidies

‘We noemen dit deloyale concurrentie. Het Pand en het buurtrestaurant zijn gesubsidieerde projecten die tegen dumpingprijzen kunnen werken. Wij horeca-uitbaters zijn gebonden aan duizend regels. Wij betalen promotaks, een terrasbelasting en dergelijke meer.’

Halle voor Horeca krijgt steun van Horeca Vlaanderen. Volgens de organisatie is de concurrentie van ­pop-ups en vzw’s een fenomeen die in heel Vlaanderen opduikt. Halle is geen alleenstaand geval.