Liberale oud-schepenen eisen aanstelling Christophe Peeters

Sas van Rouveroij, Geert Versnick, Erwin Devriendt, Frank Wijnakker, Catharina Segers en Guy Serraes: alle oud-schepenen van Open VLD in Gent vragen dat schepen Sami Souguir zich terugtrekt en dat Christophe Peeters alsnog schepen wordt.

Alle nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent (behalve Fientje Moerman, zie hieronder), hebben een gezamenlijke brief aan voorzitster Gwendolyn Rutten en aan burgemeester Mathias De Clercq geschreven. Daarin eisen ze dat Christophe Peeters schepen wordt en niet Sami Souguir, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

De krant citeert uit de brief 'Wij menen dat wat gebeurd is, indruist tegen de belangen van de partij want Sami is op basis van een foute en misleidende procedure gestemd door het bestuur. Aangezien Mick Daman (lokaal voorzitter van open VLD, red) openbaar schuldig pleit en ontslag heeft genomen, betekent deze expliciete schuldbekentenis tevens dat de partijvoordacht onregelmatig is. Aangezien de procedure onregelmatig was, is ook het resultaat zo en kan er geen gevolg aan worden gegeven.'

De briefschrijvers vinden dan ook dat Souguirs voordracht moet ingetrokken worden. Dat het eigenlijk te laat is daarvoor, betwisten de liberale (gewezen) kopstukken, want ze schrijven: 'Hoe dit decretaal op een correcte manier kan worden afgewikkeld, moet bekeken worden. Desgevallend met een aanstelling waarna onmiddellijk ontslag volgt. Indien hij (Souguir, red) dat niet inziet, wordt hem dat inzicht bijgebracht.'

Bovendien verwittigen ze burgemeester Mathias De Clercq dat 'minstens één bestuurslid klacht zal indienen bij de statutaire commissie van de partij, en dat het Peeters vrij staat een burgerlijke procedure op te starten, omdat hij door de onregelmatige procedure schade lijdt'.

De schrijvers wijzen hun burgemeester er en passant ook op dat Alexis De Clercq (zijn peter) op Facebook eveneens stelde dat Sami Sougir zich zou moeten terugtrekken voor Christophe Peeters.

En opvallend: 'We hebben de politieke loyauteit en de fair play om deze mail intern te houden.' Wat alvast niet gelukt is, getuige het artikel in Het Laatste Nieuws.

Voor wie de naam van Fientje Moerman mist als ondertekenaar: haar werd niet gevraagd de brief te ondertekenen omdat zij rechter is bij het grondwettelijk recht en de briefschrijvers, zo schrijven ze, 'haar onafhankelijkheid als rechter niet in het gedrang wilden brengen'.