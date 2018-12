Piloot Eloïse viert kerst in de lucht: ‘Kidibul voor de sfeer’

Eloïse Van Praet (26) zal niet thuis zijn om van de kerstkalkoen te eten. Ze is copiloot bij Brussels Airlines, en vliegt op kerstavond naar Londen. Op kerstdag komt ze huiswaarts. ‘Maar ik kijk er naar uit om dan te werken, het is een deel van mijn job’, zegt ze.

Sommige jobs houden nooit op. Zelfs niet tijdens de feestdagen. Feest op het werk? Of verstand op nul en gaan? Vandaag: Eloïse Van Praet, pilote bij Brussels Airlines

‘Tijdens de feestdagen hangt er een andere sfeer op de werkvloer, het gaat er allemaal veel gemoederlijker aan toe’, zegt Eloïse. ‘We durven wel eens onze kerstmuts opzetten in het vliegtuig. Alcohol is natuurlijk uit den boze, maar iemand brengt een fles Kidibul mee, en zo maken we er toch een feestelijke bedoening van.’

Eloïse werkt al twee jaar als copiloot. Voor de eindejaarsperiode krijgt ze de keuze: werken met kerst of oudjaar. Vorig jaar zat ze tijdens de jaarwisseling in Tel Aviv. ‘Bij aankomst hebben we nog eens stapje in de wereld gezet. En op 1 januari zijn we met de crew samen gaan eten.’ Dit jaar plant ze om een kerststronk mee te nemen in de cockpit. ‘Zo hebben we toch een beetje kerstsfeer in het vliegtuig.’

Op dit moment neemt ze die feestdagen er graag bij. ‘Iedereen zou die dag liever bij familie of vrienden zijn, dat spreekt voor zich. Het is een deel van de job, maar ik denk dat het later misschien wel als een groter gemis of opoffering zal aanvoelen.’ Een voordeel is wel dat de passagiers aangenamer zijn. ‘Doorgaans zijn de mensen dan wel wat rustiger, en minder veeleisend.’

Vuurwerk

Eloïse geeft wel nog een groot voordeel mee van haar job. ‘Ik denk niet dat veel mensen erover nadenken, maar bij helder weer kunnen wij het vuurwerk vanuit de cockpit zien. En als je naar een andere tijdszone vliegt, kan je meer dan één keer het nieuwe jaar inzetten.’