‘Witte Kerst’ beperkt tot aanvriezende mist

Een dik pak sneeuw zit er ook dit jaar niet in op Kerstmis. Het wordt wel koud, en met wat fantasie is er toch iets wits te zien voor wie morgen vroege opstaat.

Het is wisselend bewolkt met brede opklaringen, maar ook soms bewolkte perioden. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait zwak uit noordnoordwest, ruimend naar noordoost, zegt het KMI.

Kerstnacht wordt droog met wolkenvelden en brede opklaringen. Later ontstaat er verspreide mist, die op veel plaatsen kan aanvriezen. De minima liggen rond ­4 graden in de Hoge Venen, rond ­1 graad in het centrum en rond +2 graden aan zee. De wind blijft zwak en draait van het oosten naar het zuiden tot het zuidwesten.

Met Kerstmis verwachten we lage wolken en mistbanken die lokaal aanvriezen. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af, maar plaatselijk kunnen de lage wolken hardnekkig zijn, vooral over het noorden van het land. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden bij een zwakke zuidwestelijke of veranderlijke wind.

Van woensdag tot vrijdag blijft het zeer rustig en nagenoeg overal droog. Soms zijn er opklaringen mogelijk, maar lage wolken, nevel of mistbanken kunnen hardnekkig zijn. De maxima liggen, afhankelijk van het aantal opklaringen, tussen 0 en +5 graden. In de meeste streken vriest het ‘s nachts enkele graden.