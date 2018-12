Ja, ik wil… verzekerd zijn als we straks scheiden

Foto: An Nelissen

Voor het eerst biedt een verzekeraar in ons land een polis aan tegen toekomstige echtscheidingen. ‘We dekken alle advocaten-, experten- en andere gerechtskosten.’

‘Ik beloof trouw in goede en kwade dagen. En als de liefde bekoelt, zijn we verzekerd.’ Wie voorbereid wil zijn op een toekomstige huwelijkscrisis, kan daar vanaf nu een rechtsbijstandsverzekering voor afsluiten. Verzekeraar Arag is de eerste die een echtscheidingspolis aanbiedt.

‘Als het tot een scheiding komt, proberen we eerst het geschil in der minne op te lossen’, zegt Mireille Urlus van Arag. ‘Lukt dat niet, dan zijn alle juridische kosten gedekt: advocaten, experts, en andere gerechtskosten voor 3.750 euro per verzekerde.’

‘Tot nu waren echtscheidingen onontgonnen terrein voor verzekeraars’, zegt Wauthier Robyns van koepelvereniging Assuralia. Nochtans liepen vorig jaar 10.761 huwelijken op de klippen in Vlaanderen. ‘Er bestonden een paar formules voor echtscheidingen met onderlinge toestemming. Maar als een scheiding niet in der minne geregeld kan worden, krijg je een gespannen procedure. De partners die elkaar nog graag zien als je ze de verzekering verkoopt, worden dan tegenstrevers, en dan moet je beiden helpen.’

Wachttijd van drie jaar

Nu komt er toch een verzekering voor echtscheidingen. Een stuk van de premie is zelfs aftrekbaar van de belastingen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft ervoor gezorgd dat rechtsbijstandsverzekeringen binnenkort 120 euro per jaar fiscaal voordeel opleveren. ‘Door zo’n verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden’, zegt Geens.

Snel nog zo’n verzekering afsluiten als de eerste ruzies beginnen, is geen optie: er is een wachttijd van drie jaar. Je kunt de verzekering als paar nemen en dus allebei verzekerd zijn, maar één van de twee echtgenoten kan het ook afzonderlijk doen.

Het lijkt allemaal nogal nefast voor het liefdesvuur. ‘Dat vind ik niet. Je sluit zo’n verzekering niet af omdat je erop rekent dat het ooit fout loopt’, zegt Robyns. ‘Maar omdat je op bijstand wil kunnen rekenen als er ooit problemen opduiken. Een echtscheidingsprocedure kan een lange, ingewikkelde en dure zaak zijn.’

Zo’n tien procent van de Vlamingen heeft op dit moment een brede rechtsbijstandsverzekering. ‘In Duitsland is dat vijftig procent’, zegt Robyns. ‘Ik verwacht dat het percentage hier bij ons ook toeneemt, zeker nu de overheid helpt om dat soort juridische hulp bereikbaar te maken voor een grotere groep.’