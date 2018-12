Max Verstappen is als F1-piloot 'volwassen' geworden

Met zijn 21 jaar behoort Max Verstappen nog steeds tot de 'jonkies' op de startgrid van de Formule 1, al heeft hij wel al vier seizoenen ervaring in de sport. En die ervaring begint volgens Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, steeds meer door te sijpelen in hoe Verstappen zich gedraagt.

Het begin van het voorbije seizoenen verliep nog turbulent voor Verstappen. De Nederlander raakte betrokken bij verschillende incidenten maar naarmate het seizoen vorderde was dat steeds minder het geval. Verstappen begon steeds beter te presteren en was op steeds minder fouten te betrappen.

Volgens Brawn wordt Verstappen steeds meer 'volwassen' en dat zonder zijn snelheid en agressie op de baan te verliezen. Verstappen slaagde erin om twee races te winnen en zal door het vertrek van teamgenoot Daniel Ricciardo nog meer dan vroeger het speerpunt van Red Bull worden. Allemaal zaken die volgens Brawn in het voordeel van de Nederlander zijn.

"Het is makkelijk om te vergeten hoe jong hij is," aldus de sportief directeur van de Formule 1. "Als je naar jezelf kijkt op die leeftijd, gezien de belangstelling waarin hij staat en de druk waarmee hij dient om te gaan doet hij het zeer goed."

"We zien dat Max volwassener is geworden en tegelijkertijd niets van zijn snelheid en agressie heeft verloren. Hij is gewoon rustiger geworden op het vlak van hoe hij de dingen aanpakt."

"In de juiste wagen en bij het juiste team is hij zeker iemand die wereldkampioen kan worden. Max zal in 2019 binnen zijn team ook de referentie zijn."

