Lander Hendrickx en Fleur Vermeiren hebben afgelopen weekend een zege geboekt op de Nederlandse zwemkampioenschappen in Tilburg (kortebaan). Hendrickx won zondag in 1:56.11 de 200 meter rugslag. Vermeiren, vrijdag al winnares van de 100 meter schoolslag, was zaterdag in 30.75 ook de snelste op de 50 meter.