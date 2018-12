Kerstclash tussen De Wever en De Block over asielbeleid

N-VA-voorzitter Bart De Wever viel vanmiddag Maggie De Block (Open VLD) aan, over de quota voor asielzoekers. Lang moest hij niet wachten op een antwoord. ‘Een minister moet de wet respecteren en dat geldt evengoed voor een burgemeester en partijvoorzitter.’ Ook andere N-VA'ers en Open VLD'ers raken aan de vooravond van kerstavond slaags op sociale media.

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) is het grondig oneens met N-VA-voorzitter Bart De Wever over de beperking van het aantal asielaanvragen per dag.

In de weken voor N-VA uit de federale regering stapte, had ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) het plafond vastgelegd op vijftig aanvragen per dag. Hij vroeg zijn diensten ook om vrouwen en kinderen voorrang te geven, waardoor er elke dag lange rijen ontstonden bij het aanmeldingsloket aan het Klein Kasteeltje en elke dag veel mannen onverrichter zake werden weggestuurd.

De Raad van State oordeelde eerder deze week dat de quota illegaal zijn en beval de schorsing ervan. Asiel vragen is een ‘fundamenteel recht’, zegt de Raad van State in zijn arrest.

Arrest of niet, volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is De Block helemaal verkeerd bezig. ‘We gaan nu richting 200 aanvragen per dag, voornamelijk van mensen uit de Gazastrook’, zei hij op VTM-Nieuws. ‘Als burgemeester van Antwerpen kan ik zeggen: eens je een Palestijn binnen hebt, krijg je hem niet meer buiten. Wat moeten we doen? Naar Hamas bellen om te vragen om ze terug te nemen in de Gazastrook? Neem me niet kwalijk, dit is niet het soort migratie waar we op zitten te wachten. Dit zijn ook geen oorlogsvluchtelingen. Ze gaan door drie à vier veilige landen voor ze in België aankomen.’

‘Niemand op straat op kerstavond’

De Block is niet opgezet met de commentaar van De Wever. ‘Ik wil niet dat mensen kerstavond op straat moeten doorbrengen, en al zeker geen gezinnen met kinderen’, zegt ze. ‘Maar het is niet omdat we ze een warm bed geven, dat we ze ook papieren geven. Alle aanvragen zullen grondig onderzocht worden en wie geen recht heeft op asiel, zal het land ook terug moeten verlaten, desnoods gedwongen.’

Over het quotum zegt de minister dat het onwettig was. ‘De Raad van State was duidelijk. Je mag geen quotum opleggen. We leven in een rechtstaat, een minister moet de wet respecteren en dat geldt evengoed voor een burgemeester en partijvoorzitter. Ik was in 2012 de architecte van de strengere en snelle asielprocedure die nu geldt. Ik zal die dan ook zeker goed bewaken. Maar tot de beslissing over de asielaanvraag is genomen, hebben mensen recht op een degelijke opvang.’

Een sneer naar de N-VA voor de federale regeringscrisis liet De Block ook niet liggen. 'Van de zaken en van je verantwoordelijkheid gaan lopen is gemakkelijk, maar uw werk doen met respect voor de wet is veel moeilijker.'

Toeteren

Ook andere kopstukken van N-VA en Open VLD zitten mekaar in de haren. Vanuit Oostende neemt burgemeester Bart Tommelein het op voor Groen. De groenen hadden zich negatief uitgelaten over de 'grote verbinding', het Antwerpse bestuursakkoord van N-VA, SP.A en Open VLD. Nadat Theo Francken via Twitter uithaalde naar Groen met ‘Groen wil niet besturen, liever aan de zijlijn toeteren dat zij ‘de verzoeners’ zijn en op iedereen afgeven. Zoals ik eerder zei, groen is arrogant’, antwoordde Tommelein ‘Toch wel, @groen bestuurt wel degelijk Theo. In @StadaanZee , samen met jouw partij de @de_NVA . Kun jij misschien ook eens stoppen met toeteren?’ Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten mengde zich. 'Ik begin de échte betekenis van ‘de kracht van verandering’ stilaan te begrijpen. Voormiddag op @De7deDag proberen te verbinden. Maar een uur later op @VTMNIEUWS is het weer allemaal de schuld van de anderen. Ik geloof niet in die twee gezichten. Je zal moeten kiezen, Bart.'