Leider Genk zet Eupen eenvoudig opzij

Genk heeft de bekernederlaag tegen Union doorgespoeld met een simpele zege op het veld van Eupen. De competitieleider startte zonder sterkhouder Sander Berge aan de match, maar had na twintig minuten spelen al zijn schaapjes op het droge. Getekend: Ally Samatta.

Philippe Clement had heel wat spelers laten rusten tegen Union, op Heynen in de plaats van Berge na stelde hij dan ook zijn sterkste elftal op. Dat loonde, want Genk begon goed tegen Eupen en kwam meteen enkele keren dreigen. Na iets minder dan een kwartier spelen was het al raak. Van Crombrugge had nog een knappe save in huis op de poging van Malinovskyi, maar jammer genoeg voor de doelman van Eupen tikte Samatta de rebound simpel binnen: 0-1.

Genk bleef de match domineren en nog voor halfweg de eerste helft was het opnieuw raak. Samatta liet Blondelle ter plaatse en Van Crombrugge was kansloos: 0-2 en het veertiende doelpunt voor de aanvaller dit seizoen. De Tanzaniaan verlengde zaterdag nog zijn contract bij Genk en vierde dat dus in stijl.

Eupen wilde wel reageren, maar Genk liet de focus niet zakken. Het bleef rustig combineren en de ruimte zoeken.

In de tweede helft haalden de Limburgers toch een beetje de voet van het gaspedaal. Eupen kwam dreigen, de omhaal van Castro-Montes belandde in de handen van Genk-goalie Vukovic. Echt dicht bij een goal kwamen de Panda’s echter niet. Diep in de blessuretijd legde ref Dierick de bal op de stip voor hands, maar op aanraden van de VAR keerde hij op zijn stappen terug. Het bleef zo 0-2 Am der Kehrweg. Genk behoudt zo zijn voorsprong van zeven punten op Club Brugge.