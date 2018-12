‘Down the Snow’ haalt gigantisch bedrag op tijdens Warmste Week

Dieter Coppens en Kevin Van Den Bosch hebben met hun liftavontuur ‘Down The Snow’ maar liefst 102.645 euro opgehaald. Het geld gaat naar Kom op tegen Kanker en Downsyndroom Vlaanderen.

Tweeduizendzevenhonderd kilometer liften voor het goede doel, van de koudste naar de ‘warmste’ plek van Europa. Dat was de opzet van ‘Down the Snow’. Kijkers konden Dieter en Kevin steunen door Down the snow te sms’en naar 4342 of door een steunkaart te kopen op een.be. Dit hebben ze dan ook massaal gedaan.

Tientallen liften en 2.700 kilometer later kwamen ze moe, maar voldaan aan in het warme Wachtebeke. Als echte helden werden ze onthaald in het provinciaal domein Puyenbroeck, waar ze opgewacht werden door hun vrienden van Down the road. Maar op het podium stond de grootste verrassing op hen te wachten: de moeder van Kevin, met in haar handen een cheque met het bedrag dat de actie heeft opgebracht.