Amerikaanse shutdown duurt mogelijk tot na Nieuwjaar

De discussie over de grensmuur met Mexico blokkeert Amerika. Een spoedig einde aan de ‘shutdown’ lijkt niet in zicht. De exit van minister van Defensie Mattis maakt daarentegen wel vaart.

De ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid kan tot januari duren. Dat heeft Mick Mulvaney, de nieuwe kabinetschef van president Donald Trump gezegd. Dat betekent dat het aan de nieuw samengestelde Senaat en het Huis van Afgevaardigden zal zijn om over de begroting te beslissen.

Aan de basis van deze shutdown, waarbij het budget voor grote delen van de Amerikaanse overheid geblokkeerd zijn, ligt een grondig meningsverschil over de muur die Trump wil bouwen op de grens met Mexico. Hij wil daarvoor 5 miljard dollar en weigert de begroting te ondertekenen zo lang hij dat geld niet krijgt. Met die barrière wil hij illegale migratie tegenhouden. In tweets van de afgelopen dagen liet Trump zijn volgers meermaals weten hoe geweldig de grensmuur volgens hem zal worden. Het is volgens hem de enige manier om ‘drugs, bendes, mensensmokkel, criminele elementen en nog veel meer’ te verhinderen om het land in te geraken.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 december 2018

De democraten hebben geen haast om op Trumps eisen in te gaan. Bij de midterms in november veroverden zij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Vanaf 3 januari is die herschikking ook echt een feit, waardoor Trump het nog moeilijker zal krijgen om zijn plannen door te drukken. Zij zijn bereid extra geld vrij te maken voor grensbewaking, als Trump zijn muur, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes, laat vallen. Mulvaney heeft dat aanbod intussen al afgewezen namens Trump.

Door de shutdown moeten honderdduizenden Amerikaanse ambtenaren gedwongen met verlof, of worden ze voorlopig niet betaald. Sommige departementen en nationale parken zijn gesloten.

Minister van Defensie versneld vervangen

Via zijn geliefkoosde Twitter kondigde Trump zondagmiddag aan dat hij een vervanger heeft gevonden voor minister van Defensie James Mattis. Die nam vorige week ontslag na de beslissing van de president om alle Amerikaanse terug te trekken uit Syrië. IS is volgens hem immers helemaal verslagen. Mattis’ opvolger wordt zijn eigen adjunct Patrick Shanahan, die eerder aan de slag was bij vliegtuigbouwer Boeing. ‘He will be great!’, aldus Trump.

In dezelfde tweet meldde de president dat Shanahan al op 1 januari aan de slag gaat. Dat is twee maanden eerder dan wat Mattis zelf vooropgesteld had. Volgens Amerikaanse media is Trump bijzonder kwaad over de manier waarop Mattis in zijn ontslagbrief te verstaan gaf dat hij het niet eens is met Trumps beslissing over Syrië, wat de reden zou zijn voor zijn versnelde exit.