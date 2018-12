Gevallen Duitse journalist verduisterde mogelijk ook giften

Claas Relotius, de Duitse journalist die jarenlang hoge ogen gooide met verzonnen verhalen, blijft verbazen. Volgens zijn voormalige werkgever 'Der Spiegel', heeft hij mogelijk ook giften van lezers verduisterd.

Er komt blijkbaar geen einde aan ‘der Fall Relotius’ – de zaak Relotius. Vorige week raakte bekend dat sterreporter Claas Relotius van het internationaal gerenommeerde Duitse blad Der Spiegel zijn lezers al jarenlang voorloog. Grote delen van de reportages waarmee hij tal van persprijzen in de wacht sleepte, bleken verzonnen. Van verschillende artikels blijkt geen letter waar te zijn.

Der Spiegel publiceerde het nieuws deze week zelf en zette Relotius aan de deur, maar daarmee is de kous mogelijk nog niet af. ‘Reporter täuschte Leser offenbar mit Spendenaufruf’, schrijft Der Spiegel vandaag op zijn website – reporter misleide vermoedelijk lezers met oproep om giften. Het blad overweegt om een klacht in te dienen tegen Relotius omdat hij mogelijk donaties van lezers heeft verduisterd.

Giften voor verzonnen vluchtelingen

De zaak kwam aan het licht nadat lezers zelf Der Spiegel contacteerden. Vanop een privémailaccount vroeg Relotius hen om geld over te maken op zijn persoonlijke bankrekening. Vier lezers hebben het blad hierover gecontacteerd. Om welke bedragen het gaat is nog niet bekend. Het geld zou bestemd geweest zijn voor twee Syrische vluchtelingenkinderen, Ahmed en Alin, broer en zus, die hun ouders verloren bij de gevechten in Aleppo en in Turkije op straat probeerden te overleven. Relotius schreef een lang en aangrijpend artikel – ‘Königskinder’ – over het lot van de twee.

Maar op de naam van de auteur na, blijkt er van dat artikel niet veel te kloppen. Zo bestaat het meisje Alin naar alle waarschijnlijkheid niet. De Magnum-fotograaf waarmee Relotius samenwerkte in Turkije, zegt dat hij wel de jongen fotografeerde, maar dat die geen zus heeft. Ook het verhaal van de jongen klopt hoegenaamd niet. Volgens Relotius had het kind zelf zijn moeder begraven. In werkelijkheid leeft de vrouw nog en werkt ze in een meubelzaak in de Turkse stad Gaziantep.

In een onlangs verschenen Zwitsers boek zegt Relotius nochtans dat hij dankzij de giften, en dankzij zijn eigen maandenlange inspanningen, erin geslaagd is de kinderen te laten adopteren door een Duitse familie in Nedersaksen. Ook dit is verzonnen, moet Der Spiegel vandaag schrijven: ‘Es handelt sich offenbar ebenfalls um eine Fiktion’.

De artikels van Relotius, ook het verhaal over de Syrische weeskinderen, zijn nog altijd te lezen in het archief van Der Spiegel. Maar dan wel voorzien van een disclaimer, waarin staat dat wordt onderzocht of het verhaal nog steeds correct is. ‘De journalistiek van Claas Relotius is volgens onderzoek van Der Spiegel verdacht van wijdverbreide vervalsing en manipulatie door de auteur.’