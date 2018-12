Club Brugge alleen tweede na forse zege tegen Antwerp

Club Brugge heeft de eigen thuisaanhang een fantastisch kerstcadeau bezorgd. De landskampioen wervelde tegen Antwerp in een rechtstreeks duel om de tweede plek. De eindcijfers waren duidelijk: 5-1. Dennis (2x), Schrijvers, Rits en Vanaken scoorden aan Brugse zijde, de Antwerpse eerredder kwam van het hoofd van Jelle van Damme.

De topper tussen Club Brugge en Antwerp was een rechtstreeks duel om de tweede plaats. De twee stonden gelijk in het klassement met elk 35 punten en kennen beiden een mindere periode in eigen land. Antwerp ging vorige week nog pijnlijk onderuit op eigen veld tegen Waasland-Beveren, Club geraakte niet voorbij Kortrijk en zag Genk zeven punten uitlopen. Leko koos verrassend niet voor Amrabat op het middenveld, maar wél voor Schrijvers naast Wesley. Vormer en Denswil waren er niet bij door schorsing. Bij Antwerp startte Nazarina terwijl Arslanagic op de bank moest starten. Aanvankelijk lag de kwaliteit van het spelpeil niet al te hoog, en dat om verschillende redenen. Ten eerste was Antwerp duidelijk naar Brugge getrokken met de bedoeling om vooral te verdedigen. Als er dan eens een vloeiende combinatie werd gepoogd, wierp het slechte veld danig roet in het eten.

Doelpunt uit het niets

Club had wel overwicht, maar op een eerste echte kans was het wachten. Die kwam er na een slimme doorsteekbal van Vanaken op Rits, maar die laatste vergat af te leggen op Wesley en stootte zo zelf op Bolat. Minuten later viel er dan toch een doelpunt uit het niets. Dennis - die goed dreigde vanop links - gooide een indraaiende voorzet voor doel, en de bal dwarrelde tussen enkele Antwerpse en Brugse benen pardoes voorbij Bolat. Een verdiende voorsprong, maar ook een beetje een gelukkige. Net als tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard leek het alsof Dennis na zijn goal opnieuw moest gewisseld worden, maar de Nigeriaan kon uiteindelijk gewoon verder.

Foto: Photo News

Club putte vertrouwen uit dat doelpunt en ging op zoek naar meer. Omdat ook Antwerp stilaan uit zijn egelstelling kroop, kwam er iets meer ruimte. Vijf minuten voor de rust bediende Wesley met een prachtige assist Schrijvers die in de rug van Van Damme kroop, en de kleine aanvaller werkte in één tijd en met een fluwelen toets beeldschoon af met een lobje. De bal raakte de grond niet, Bolat stond eraan genageld. 2-0, dus. Veel open kansen kende de eerste helft niet, maar niemand die tijdens de rust iets kon afdingen op comfortabele voorsprong van Club. Want Antwerp kon bijna geen enkele dreiging uiten. Na de rust keerde het spelbeeld niet, al kreeg Antwerp wel één prima kans op een aansluitingstreffer. Mbokani dook plots alleen op voor Horvath, maar de aanvaller verkwanselde zijn kans door de bal te ver voor zich uit te tikken. Aan de overkant ging Club gewoon efficiënt verder. Dennis kon de bal na een prima inspanning aan de zijlijn nog tot bij Wesley krijgen in de zestien, en hij zag zijn schot gekeerd door Bolat. Rits was er echter als de pinken bij om de 3-0 in doel te tikken.

Honger nog niet gestild

Wedstrijd gespeeld, maar de honger van Club was nog niet gestild. Dennis bekroonde zijn prima partij nog met een tweede treffer. Hij scoorde met het hoofd na een vrije trap van Vanaken die de Nigeriaan zelf had afgedwongen tegen een zwemmende Batubinsika, en even daarna liet Vanaken de 5-0 nog liggen toen hij Bolat omspeelde maar besloot in het zijnet. Antwerp kreeg één uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Haroun raakte de paal en schoot zijn rebound wild in de tribune. Door de nodige wissels bloedde de wedstrijd daarna dood, waardoor Club rustig kon aftellen naar het eindsignaal. Er was nog opwinding toen Van Damme een kopbaldoelpunt in eerste instantie zag afgekeurd door buitenspel, maar door het ingrijpen van de VAR werd de goal alsnog goedgekeurd. Veel veranderde dat niet meer, integendeel: Vanaken trapte vanop de stip nog de 5-1 binnen na een fout van Lamkel Ze op Mata. Club kon zo afwachten wat Genk later op de dag ging halen in Eupen, terwijl Antwerp met twee nederlagen op rij aftelt naar de winterstop en de nodige rust.