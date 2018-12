Mathieu van der Poel na zijn zoveelste demonstratie: “Ik had er echt zin in”

Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Toon Aerts kreeg de WB-manche in Namen exact hetzelfde podium als dat van vorig jaar, weliswaar in een andere volgorde. Vandaag was het aan de Nederlander om te winnen.

En of hij daar blij mee was. “Het was leuk om eindelijk ook eens op een zwaar parcours een goed gevoel te hebben want dat was me dit seizoen nog niet vaak overkomen”, aldus de Europese kampioen. “Ik had er dan ook echt zin in. Ik koos voor een eigen tempo omdat je hier het risico liep om over je limiet te gaan. De schuine kant? Die lag er dit jaar niet zo spectaculair bij. Maar ik heb er mij op geamuseerd. Technisch zat het goed, dan volgt de rest ook.”

Of hij meer tegenstand had verwacht? Van der Poel: “Ik zag in de start iemand uit zijn pedaal schieten maar wist niet dat het Wout was. Dan weet je dat je een lange tijd geen vrije baan hebt en denk ik dat Wout al bij al nog een sterke koers heeft gereden. En als je ziek bent geweest, zoals Aerts blijkbaar deze week, dan krijg je op dit parcours vrij snel de rekening gepresenteerd. Dat ondervond ik vorig jaar.”

Pinnen vast in pedaal

Van Aert was achteraf ook tevreden. “De pinnen onder mijn schoenen zaten vast in mijn pedaal en bij het loswrikken, schoof ik van mijn pedaal. Tja, dan draai je als 20ste de eerste bocht in en weet je dat er een lange achtervolging wacht. (Grijnzend) Gelukkig is dit een dankbaar parcours om je start te missen.”

De wereldkampioen nam vrede met zijn tweede plaats. “Omdat het mijn doel was om punten terug te nemen op Toon (Aerts, red) in de wereldbekerstand. Daar ben ik dus in geslaagd.”

Zieke Aerts

Toon Aerts kon naar eigen de schade beperken. “Ik was de voorbije week wat ziekjes maar probeerde het voor de buitenwereld en mezelf verborgen te houden”, klonk het bij de renner van Telenet-Fidea. “Mentaal was het een moeilijke week, zo vlak voor één van mijn favoriete wedstrijden. Gelukkig was ik goed weg en reed ik ook technisch een behoorlijke koers op één grote schuiver na. Ik wil die ziekte ook relativeren. Ik reed tot nu toe een prachtig seizoen en moest hier mijn campagne niet redden. Vanaf nu kan het trouwens alleen maar beteren.”