Ook in Namen geen maat op Mathieu van der Poel, Van Aert toch tweede ondanks gemiste start

Ook al was hij de enige topper die zaterdag in Sint-Niklaas aan de start stond, toch stond er vanmiddag in Namen alweer geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlander reed in de tweede ronde weg van de concurrentie, Wout van Aert finishte knap tweede ondans een compleet gemiste start en nadert in de WB-stand op leider Toon Aerts die met een derde plaats de schade beperkte.

Wout van Aert Foto: Photo News

Een bevrijd hoofd en de wetenschap dat hij op dit parcours vorig jaar de heropstanding had ingezet: het zorgde ervoor dat Wout van Aert supergemotiveerd naar Namen afzakte. Maar na twintig meter mocht hij eigenlijk al zijn ambities opbergen. Van Aert schoot in de start van zijn pedaal, zag tal van tegenstanders passeren en bereikte het einde van de eerste hellende strook in pakweg twintigste positie. Dan ben je verloren, game over.

Mathieu van der Poel keek welgeteld één ronde de kat uit de boom en duldde het gezelschap van een handvol concurrenten. Onder hen ook Toon Aerts, de leider in de wereldbeker. Toen die versnelde, glipte Van der Poel gepast mee om na de tweede passage van de schuine kant definitief afscheid te nemen van de Rijkevorselnaar.

Sterke terugkeer Van Aert, Aerts beperkt schade

Intussen kwam Wout van Aert als een bolide terug naar voor en toen Aerts - eerder deze week enkele dagen ziek - bij de derde passage van de schuine kant onderuit schoof, was de aansluiting een feit. Ook Michael Vanthourenhout haakte zijn wagonnetje aan. Van Aert rook zijn kans en zette Aerts meteen onder druk toen die van fiets wisselde. Maar dat was op ruime afstand van Mathieu van der Poel die zich van de esbattementen van de Belgen weinig leek aan te trekken. Pech ook voor Michael Vanthourenhout die aan het eind van de vierde ronde lek reed.

Van der Poel in actie’ Foto: Photo News

De strijd om plaatsen één en twee was vrij snel gestreden: Van der Poel domineerde, Van Aert stelde zijn tweede plaats ook al vrij vlug veilig. Maar achter hen moest WB-leider Toon Aerts het gezelschap dulden van de jonge Nederlander Nieuwenhuis terwijl ook Michael Vanthourenhout aansluiting zocht. Aerts, duidelijk niet in zijn beste doen, moest alle zeilen bijzetten om de teruggekeerde Nieuwenhuis te volgen. Aerts herpakte zich in de slotfase en kon uiteindelijk zijn derde plaats veiligstellen. Hiermee beperkt hij de schade op Van Aert in de strijd om de wereldbeker.