‘Eens je een Palestijn binnen hebt, krijg je hem niet meer buiten. Als burgemeester kan ik dat zeggen’

Ook als nieuwe ‘verbindende’ Antwerpse burgemeester is N-VA-voorzitter Bart De Wever niet van plan om gas terug te nemen op het thema migratie. ‘Vanuit Antwerpen gaan we daar niets over zeggen’, reageert de lokale SP.A.

De Antwerpse coalitiepartners van N-VA-burgemeester Bart De Wever hadden op voorhand een belangrijk voorwaarde om in het bestuur te stappen: de toon en stijl van de burgemeester moesten zachter. Op de voorstelling van het Antwerpse bestuursakkoord kwam De Wever inderdaad opvallend mild voor de dag, met veel nadruk op ‘meer inclusie’, en een ‘warmere stad’.

Maar twee dagen later is de oude De Wever alweer helemaal terug. Op VTM Nieuws trok hij stevig van leer tegen het migratiebeleid van Open VLD-minister Maggie De Block. ‘We gaan naar 200 asielaanvragen per dag en de grootste groep zijn Palestijnen uit de Gazastrook. Als burgemeester van Antwerpen kan ik zeggen: eens je een Palestijn binnen hebt, krijg je hem niet meer buiten. Wat moeten we doen? Naar Hamas bellen om te vragen om ze terug te nemen in de Gaza? Neem me niet kwalijk. Dit is niet het soort migratie waar we op zitten te wachten. Dit zijn ook geen oorlogsvluchtelingen; Ze gaan door drie à vier veilige landen voor ze in België aankomen. En wij laten die allemaal binnen.’

Bij de Antwerpse SP.A wilden ze niet reageren op de woorden van De Wever. ‘Vanuit Antwerpen gaan we daar niets over zeggen.’