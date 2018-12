Radja Nainggolan door eigen club Internazionale geschorst om “disciplinaire redenen”

Radja Nainggolan is door zijn Italiaanse ploeg Internazionale geschorst. De voormalige Rode Duivel zou de laatste weken meermaals te laat aangekomen zijn op training, waaronder ook zondagochtend. Eerder deze week werd nog bekend dat Nainggolan voor 150.000 euro opgelicht zou zijn na trips aan een casino.

LEES MEER.Nainggolan voor 150.000 euro opgelicht na trip aan casino

“Internazionale bevestigt dat Radja Nainggolan tijdelijk geschorst is van voetbalactiviteiten omwille van disciplinaire redenen”, schrijft de club in een statement. Volgens Italiaanse bronnen zou de voormalige Rode Duivel zondagochtend te laat op de training aangekomen zijn. Nainggolan begon gisteren nog in de basis tegen rode lantaarn Chievo Verona, maar werd na 67 minuten gewisseld. Inter, het nummer drie in de Italiaanse Serie A, speelde uiteindelijk 1-1 gelijk na een tegentreffer in blessuretijd.

Of er meer aan de hand is dan enkel het te laat komen op training deze ochtend, is momenteel nog onduidelijk. Nainggolan kwam eerder deze week nog in het nieuws nadat dieven hem 150.000 euro ontfutseld zouden hebben met valse cheques. Tijdens politieonderzoek bleek echter dat Nainggolan, sinds deze zomer actief bij Inter, in augustus een casino in Monte Carlo bezocht zou hebben en daar een grote som geld kwijtgespeeld zou zijn.