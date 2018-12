WB vrouwen Namen: Brand topt Nederlands podium, landgenotes spelen niet mee om ereplaatsen

De Nederlandse Lucinda Brand heeft de wereldbekermanche in Namen gewonnen. Brand haalde het voor haar landgenotes Vos en Worst. Marianne Vos verstevigt haar leidende positie in de strijd om de wereldbeker.

Iets voorbij halfweg koers trok Lucinda Brand op avontuur om nooit nog terug te worden gezien. De loodzware omstandigheden speelden de Nederlandse geen parten. Achter haar trokken Marianne Vos en Annemarie Worst in de tegenaanval maar ze kregen de kloof op haar landgenote niet meer gedicht. Onze landgenotes kwamen nooit in het stuk voor. Wereldkampioene Sanne Cant verzeilde na een lekke band naar de achtergrond, ook Loes Sels knokte zich nog net de top tien binnen.

