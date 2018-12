Onduidelijkheid blijft over derde Antwerpse SP.A-schepen

Ook na de goedkeuring van het Antwerpse bestuursakkoord staat nog niet vast wie de derde SP.A’er in het Antwerpse schepencollege wordt. Bij de voorstelling van het nieuwe stadsbestuur is die naam voorlopig nog niet ingevuld.

Dat blijkt uit een mededeling van het stadsbestuur. In plaats van de naam van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten staat daar 'wordt later bekendgemaakt'. Het ligt wel al vast dat het een SP.A'er wordt die de individuele OCMW-dossiers moet beoordelen.

Dit is de volledige samenstelling van het stadsbestuur van N-VA, SP.A en Open VLD:

(N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed Koen Kennis (N-VA), Eerste schepen, bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie

(N-VA), voorzitter van AG VESPA, schepen bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg Nog één iemand van SP.A, die als toegevoegd schepen voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten.

Over wie de derde SP.A schepen wordt, is het nog koffiedik kijken. Naast Meeuws en Beels heeft SP.A nog vier gemeenteraadsleden in Antwerpen. Drie van hen hebben een schepenambt al expliciet afgewezen. Yasmine Kherbache komt als vierde lid in principe niet in aanmerking, anders zou ze omwille van de decumulregels van de partij moeten opstappen als Vlaams Parlementslid.



In de Zevende Dag gaven zowel De Wever als SP.A-voorzitter John Crombez aan dat er nog een derde SP.A'er zou worden toegevoegd. In het VTM-journaal voegde De Wever daar nog aan toe dat hij hoopt dat dit een vrouw zal zijn..

De Wever zei in De Zevende Dag ook te kunnen begrijpen dat er bij sommige SP.A-leden weerstand is. Hij spreekt van de lange weg ‘van vergif naar vergiffenis’. Volgens De Wever moet het vertrouwen nog groeien, maar is dat er wel degelijk. ‘Het is logisch dat de mensen die mee aan tafel zaten dat vertrouwen hebben, maar de anderen niet’.