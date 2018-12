Amateurbeelden tonen hoe tsunami feesttent wegveegt

Een feesttent in Banten is één van de locaties die door de tsunami van zaterdagavond volledig is vernield. Op amateurbeelden is te zien hoe de golf van achter het podium de tent inrolt, en het podium volledig wegveegt. Daarbij zouden ook bandleden zijn omgekkomen.

De tent was opgesteld op het Tanjung Lesang-strand, op enkele tientallen van het eiland met de Krakatau-vulkaan. Op het moment van de ramp vond daar een bedrijfsfeest plaats.

Op het podium stond de lokaal erg populaire band Seventeen. Ook het publiek leek helemaal niets in de gaten te hebben.

Just seeing this ?? Indonesia Had a 'Volcano Tsunami' After Krakatoa Erupted Today

Video shows tsunami crashing into venue, w/o warning while band Seventeen was in concert.

There were multiple fatalities ??#PrayForIndonesia ????#PrayForSeventeenBand ????pic.twitter.com/m9186m2j4G