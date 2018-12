Brussels dient Oostende tweede nederlaag van het seizoen toe

Oostende heeft zaterdag een tweede nederlaag dit seizoen geleden. Op de elfde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling liet de landskampioen zich in eigen zaal verrassen door Brussels. Het werd 58-59.

De bezoekers namen in het eerste kwart meteen het voortouw (14-15) en stonden bij de rust (27-33) voor. In het derde kwart liep het verschil tot elf punten op (28-38), waarna Oostende het heft in handen nam en 47-43 voor kwam. Uiteindelijk zou Brussels dat derde kwart toch nog met een kleine voorsprong (47-48) afsluiten en ook in het slotkwart (11-11) hield het nipt stand. In de slotseconden miste Nemanja Djurisic nog de vrijworp die Oostende een verlenging opgeleverd zou hebben. Met 21 punten en 8 rebounds was Amin Stevens de architect van de Brusselse zege. Bij Oostende was Vincent Kesteloot (14 ptn) het best bij schot.

Oostende heeft nu nog twee punten voor op Bergen, dat met 72-78 ging winnen in Mechelen. Charleroi won vrijdag al met 77-64 van hekkensluiter Leuven en is derde in de stand. Brussels deelt de vierde plaats met Antwerp, dat vrijdag Luik een 109-60 oplawaai om de oren gaf. Aalstar, voor de speeldag alleen voorlaatste, versloeg Limburg United zaterdag met 94-90, en beende zo Limburg en Luik bij.