NBA-leiders Denver en Toronto gaan allebei onderuit

Denver, leider in de Western Conference, en Toronto, koploper in het Oosten, hebben zaterdag een nederlaag geleden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Op bezoek bij de LA Clippers gingen de Nuggets met 132-111 onderuit. De Raptors moesten dan weer met 126-101 hun meerdere erkennen in Philadelphia.

Met drie spelers die minstens 20 punten maakten, Danilo Gallinari (21 ptn), Tobias Harris (21 ptn) en Montrezl Harrell (20 ptn), smeerden de Clippers Denver zijn tiende nederlaag in 31 wedstrijden aan. In de Western Conference staan de Clippers (19 zeges-13 nederlagen) op de vijfde plaats.

Nog in het Westen haalde Golden State het met 120-116 van Dallas. Kevin Durant was bij de Warriors goed voor 29 punten en 12 rebounds. De tweevoudige titelverdediger staat op de derde plaats met 22 overwinningen tegenover 11 nederlagen. Onder aanvoering van Paul George (43 ptn, 14 rbds) won Oklahoma City nipt met 106-107 bij Utah. Thunder, tweede (21z-10n) in het Westen, boekte een vierde zege op rij. De Texaanse derby tussen Houston en San Antonio eindigde op 108-101 in het voordeel van de Rockets, die konden rekenen op een topprestatie van Clint Capela (32 ptn, 23 rbds) en James Harden (39 ptn). Houston staat op de zevende plaats met 17 zeges en 15 nederlagen. De Spurs zijn negende (18z-16n).

In het Oosten maakte Philadelphia na de pauze het verschil tegen leider Toronto, dat zonder Kawhi Leonard aantrad. De Canadezen blijven aan de leiding met 25 zeges tegenover 10 nederlagen, de Sixers zijn terug te vinden op de derde stek (22z-12n). Tweede in de stand Milwaukee (22z-10n) liet zich met 94-87 verrassen bij Miami.