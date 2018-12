Astrid Coppens is zwanger: ‘Beste kerstcadeau ooit’

Fantastisch nieuws voor Astrid Coppens. Niet lang nadat ze met haar Bram haar tweede huwelijksverjaardag mocht vieren, kondigt ze aan dat de twee in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. ‘Beste kerstcadeau ooit.’

Astrid Coppens deed de aankondiging zondagochtend iets voor 7 uur (Belgische tijd) op Instagram. ‘Zwanger, mama in spe’, schreef ze onder meer bij een foto waarop ze in ‘Baywatch’-stijl te zien is naast haar echtgenoot. Ook de kerstmuts kon niet ontbreken.

De post werd al massaal ‘geliket’ door haar 225.000 volgers.