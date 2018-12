Herfstweer blijft aanhouden

De winter is dan wel begonnen, maar wie buiten gaan zal toch eerder last hebben van typisch herfstweer. Er is dus weinig beterschap na het gure were van de voorbije dagen.

Zondagochtend is het zwaarbewolkt tot betrokken maar op de meeste plaatsen droog. In de Ardennen beperken lage wolken plaatselijk het zicht. Reeds in de voormiddag breidt een actieve regenzone zich vanaf de Franse grens uit over het hele land. In de namiddag valt de meeste regen in het oosten en het zuiden van het land. In het noordwesten wordt de neerslag buiig maar zijn er tussendoor ook droge perioden. Dat meldt het KMI.

Op het einde van de namiddag liggen de maxima tussen 8 of 9 graden in het noordoosten en 11 of 12 graden in het zuidwesten. De wind is in de voormiddag meestal matig en krimpt van zuidwest naar zuidoost. In de namiddag wakkert de wind in het zuiden en het centrum van het land aan naar matig tot vrij krachtig en ruimt dan opnieuw naar west. De rukwinden kunnen er oplopen naar 55 tot 65 km/uur.

Zondagavond is het overal zwaarbewolkt en blijft het regenen in het zuiden van het land. Elders verwachten we nog tot middernacht buien. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het droger met opklaringen vanuit het noorden. In het zuiden kan er na de regen nevel of plaatselijk mist ontstaan. De minima liggen tussen 3 graden in het noordoosten en 7 graden aan zee. In het centrum en het zuiden van het land staat er ‘s avonds nog een vrij krachtige westenwind met rukwinden van 55 tot 65 km/uur. In de loop van de nacht wordt de wind vanaf het noorden overal zwak uit noord tot noordwest.

Maandag is het rustig en meestal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. In het zuidoosten is er kans op ochtendgrijs. De maxima liggen tussen 3 of 4 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in het westen. Tijdens de Kerstnacht blijft het droog maar koelt het flink af. Er is kans op vorming van aanvriezende mist.

Op Kerstdag is het rustig en droog met ‘s ochtends aanvriezende mist en lage wolken die plaatselijk hardnekkig kunnen zijn. In de loop van de dag breekt op de meeste plaatsen toch af en toe de zon door. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden.

Woensdag is het na een vriesnacht rustig en droog maar vaak grijs met nevel, mist en lage wolken die een groot deel van de dag kunnen blijven hangen. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden.