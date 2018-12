Waasland-Beveren doet uitstekende zaak in strijd tegen degradatie na derbywinst tegen Lokeren

Waasland-Beveren heeft voor het eerst in de geschiedenis van de fusieploeg voor eigen publiek van streekrivaal Lokeren gewonnen. Door voor het eerst in vijf jaar negen op negen te boeken heeft Custovic zijn ploeg naar een veilige dertiende plaats geloodst. In Lokeren gaat voorzitter Roger Lambrecht weer lange nachten tegemoet.

Een week na het stuntje tegen STVV staat Lokeren weer afgetekend laatste en kijkt het aan tegen een kloof van drie punten tegenover de veilige zone. Met de komst van Club Brugge in het verschiet, is het nu al uitkijken of enkele wintertransfers Lokeren uit de puree kunnen helpen.

Door de verbijsterende winst van Moeskroen tegen Anderlecht was de druk op de Wase derby nog zo hoog. Het was echter niet de stress die Lokeren fataal werd, wel het schrijnend gebrek aan kwaliteit. Van de elf die STVV hadden geklopt, schoten er slechts zes spelers over en dat bleek iets te veel van het goede. Overmeire en Cevallos waren geschorst, Miric, Skulason én Diaby lagen in de lappenmand. Het middenveld werd herschapen en op de backs moest Sollied grijpen naar Ben Harush en Ticinovic, sinds januari nooit meer in de basiself.

Dramatisch Lokeren

Ben Harush, Rassoul én Jovanovic solliciteerden duchtig naar een vervanging bij de rust en mochten van geluk spreken dat er op de bank geen alternatieven zaten. Rassoul lanceerde met twee werkelijk dramatische passes tweemaal de thuisploeg. De eerste keer wist Ampomah – terug uit schorsing - er slechts een zwak schotje uit te persen. De tweede keer deed Verstraete te weinig met de boulevard naar doel en besloot hij ook al op De Wolf. Jovanovic mocht in de eerste minuten al alleen op doel maar hij mikte op Roef. Erger was de counter die hij en De Ridder verprutsten. Drie Lokeraars tegen een speler van Waasland-Beveren, dat moet je uitspelen. Benchaib kreeg de bal niet, Deschacht werd helemaal gek en gaf Jovanovic een stevige uitbrander. Tja, en Ben Harush, die slaagde er niet om Boljevic het voorzetten te beletten. Terwijl Rassoul en Marecek stonden te slapen mocht Ampomah de 1-0 in doel knikken.

Waasland-Beveren, dat in de openingsminuut ook al een poging van Verstraete zag naast gaan, putte moed uit de voorsprong. Verstraete mikte eerst nog naast. Maar toen Ampomah – weer hij - zich op gang trok, Rassoul tot een paaltje degradeerde en de zestien indook, was het aan Ticinovic om in de fout te gaan. De strafschop werd door Vellios feilloos omgezet: 2-0. Sollied greep in en haalde Rassoul en vervolgens Jovanovic naar de kant voor Hupperts en Saroka. Met succes. Hupperts zette voor, Saroka legde af, Terki haalde uit: 2-1. Gek genoeg moest die vervolgens naar de kant voor de 17-jarige debutant Laurens Symons , een wissel die een boze Terki heel slecht verteerde.

Waasland-Beveren zakte in en kreeg het nog even warm maar Filipovic besloot te zwak. Op de counter wist Boljevic het evenmin af te maken door sterk keeperswerk van De Wolf. Niettemin weergalmede ‘D’er is mor een ploeg in ’t Woasland’ door de Freethiel.

Met de eerste winst tegen Lokeren op de Freethiel sinds 2007 lijkt Custovic Waasland-Beveren op de rails te hebben. Er hoeft niet eens schrik te zijn voor de verplaatsing naar Anderlecht. Nu ja, die heeft vandaag niemand.