Standard zet Oostende in recordtijd aan de kant

Twaalf minuten: zo lang heeft de wedstrijd tussen Standard en KV Oostende geduurd. Na een verschroeiende start van de Rouches kon een tergend zwak Oostende nooit antwoorden. Door de zege doet de ploeg van Preud’homme een gouden zaak voor Play-off 1, voor Oostende waren het nogmaals zware cijfers tegen een topploeg.

Gejuich en bulderlach toen Moeskroen-Anderlecht afgefloten werd. Sclessin vierde al feest, en de match moest nog beginnen. De nederlaag van Anderlecht was prima nieuws voor de Luikenaars, want zo kon Standard mits een overwinning over paars-wit springen in het klassement en een gouden zaak doen in de strijd om Play-off 1. Het feestgedruis ging net voor de aftrap gewoon verder, want de vertrokken publiekslieveling Edmilson en hockeykampioen Victor Wegnez kwamen de aftrap geven. Oostende moest zonder Canesin beginnen - licht geblesseerd - en begon eigenlijk met een achterstand aan de match. Bataille ging meteen onder een lange baldoor en verspeelde de bal aan Djenepo. Die kapte simpel uit en legde de bal na nog geen twee minuten voorbij Ondoa. Oei, Oostende. Zou het zo’n avond worden? Ja, dus.

We waren net een kwart match ver toen er al 3-0 (!) op het scorebord stond. Eerst had Marin na een dikke tien minuten Ondoa verrast met een schot vanop 30 meter - de Kameroener zag er beroerd uit - en tien minuten later had Vanheusden alle tijd om een assist van Carcela helemaal alleen binnen te koppen. Standard speelde met veel energie, hoge pressing en was kwalitatief drie klassen beter dan Oostende, waar het écht pijn aan de ogen deed. Een decompressie na de deugddoende bekerzege en bijhorende halve finale? Wie zal het zeggen. Zeker is dat Oostende tegen topploegen dit seizoen geen schijn van kans maakt. Een dubbele halve finale tegen Gent staat KVO te wachten om nog eens in de bekerfinale te staan. Mission impossible, dus.

Na de rust was het logisch dat Standard niet meer met het verschroeiende tempo als tijdens het eerste bedrijf uitpakte. Controleren en af en toe gericht dreigen volstond, want de Rouches hadden hun schaapjes al op het droge. Oostende probeerde om nu af en toe iets terug doen, maar het gevaar bleef erg steriel. Twee keer speelde het een aanval slecht uit: Bataille met een slechte baltoets en Sakala die moederziel alleenstaande Vandendriessche weigerde te bedienen. Verder verveelde zich iedereen stierlijk, waardoor het aftellen was tot het eindsignaal. Enkel Sa kreeg nog een uitgelezen kans op de 4-0, maar zijn kopbal miste net het doel. Een eerredder van Boonen werd eerst af- maar uiteindelijk terecht goedgekeurd maar veel vreugde kon het de West-Vlamingen niet schenken. Standard won zo oververdiend en doet een gouden zaak in het klassement voor Play-off 1, Oostende blijft krasselen tegen de topploegen in de competitie en stond voor een lange rit huiswaarts gisterenavond.