Juventus wint met kleinste verschil van AS Roma dankzij Mario Mandzukic

Juventus behoudt ook na speeldag 17 haar comfortabele voorsprong in de Serie A. De landskampioen won met 1-0 van AS Roma en blijft zo 8 punten voor Napoli, dat eerder zaterdag zelf met 1-0 won van SPAL. Mario Mandzukic het enige doelpunt van de partij.

Mandzukic trof raak met het hoofd in minuut 35 na een voorzet op maat van De Sciglio. Het bleek uiteindelijk voldoende voor de zege. Juventus telt 49 punten op 51 in de stand. AS Roma zakt intussen steeds dieper weg en is pas tiende.

Bekijk hier de goal van Mandzukic: