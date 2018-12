Op het Sportgala 2018 zijn alle prijzen uitgereikt. De trofee van Sportman van het Jaar gaat (nipt) naar Eden Hazard. Bij de vrouwen treedt turnster Nina Derwael in de voetsporen van Nafi Thiam als Sportvrouw van het Jaar. De titel voor beste ploeg gaat dan weer de Red Lions.

Hazard haalde het met 736 punten nipt voor marathonloper Koen Naert (717 ptn). Schaatser (en skeeleraar) Bart Swings werd derde met 325 punten. De kapitein van de Rode Duivels werd door 94 journalisten op de eerste plaats gezet in hun stemformulier. Dat gaf de doorslag in de einduitslag. Naert moest het immers doen met 79 eerste plaatsen.

Eden Hazard kende een grand cru 2018, met als bekroning een bronzen medaille met de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland. De sterspeler van Chelsea liet op de Wereldbeker zijn beste voetbal zien en leidde de Duivels onder meer naar een historische zege tegen topfavoriet Brazilië. In clubverband bezorgde hij Chelsea in mei de FA Cup. Hazard werd al meermaals Speler van het Jaar in zowel Frankrijk als Engeland, maar dit is zijn eerste sportoverschrijdende trofee.

Op kenmerkende wijze – laconiek en dollend - onthaalde Eden Hazard het bericht dat hij de 52ste Sportman van het Jaar is. 'Aan wie ik dit te danken heb? Aan mezelf natuurlijk. Neen hoor, een grapje. Ik weet dat je geacht wordt het te zeggen, maar het klopt ook echt: zonder mijn ploegmaats en zonder de staf kan ik niets. Wij hebben op het WK een prachtig verhaal geschreven, dat een heel land trots heeft gemaakt.'

De trofee voor Coach van het Jaar werd dit jaar voor het eerst opengesteld voor buitenlandse coaches. Dat effende het pad voor Rode Duivels-coach Roberto Martinez, die het met 344 punten haalde voor Philip Mestdagh (275 ptn), bondscoach van de Belgian Cats, en Vital Heynen (246), bondscoach van de Poolse volleybalmannen.

Derwael wint makkelijk

In de top drie bij de vrouwen staan dezelfde namen als vorig jaar, maar dit keer was het turnster Nina Derwael die van de Belgische beroepsbond van Sportjournalisten (Sportspress.be) het hoogste trapje op mocht. De achttienjarige Truiense kreeg van de sportjournalisten 1.212 punten, dat zijn er 262 meer dan Nafi Thiam (950 ptn). Liefst 196 keer werd Derwael op de eerste plaats gezet, tegenover 55 eerste plaatsen voor Thiam. De zevenkampster kende met een Europese titel en drie nieuwe persoonlijke records nochtans ook een uitstekend jaar, maar dat volstond niet voor een vierde triomf in de jaarlijkse verkiezing.

Derwael schitterde recent nog op het WK in Doha, met goud aan de brug met ongelijke leggers. Ze schreef zo geschiedenis door België een eerste gouden medaille ooit te bezorgen op een WK gymnastiek. Derwael werd er ook vierde allround en op de balk. De Limburgse won eerder op het jaar ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Die prestaties leverden haar naast de Vlaamse Reus ook al het Vlaams Sportjuweel, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus op. Derwael is de eerste turnster op de erelijst van Sportvrouw van het Jaar. .

Stemming opnieuw geopend voor Red Lions

In de ploegencategorie waren het de Belgische hockeymannen die in de Docks Home Event Hall in Brussel werden uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. De kersverse wereldkampioenen bliezen de concurrentie weg.

Na hun historische wereldtitel in het mannenhockey van vorige week in het Indiase Bhubaneswar werden de Red Lions toegevoegd aan de shortlist voor Ploeg van het Jaar. Met 561 punten namen ze uiteindelijk vlot de maat van hun voetbalcollega's. De Rode Duivels, die afgelopen zomer eveneens sportgeschiedenis schreven door brons te veroveren op het WK in Rusland, stranden met 329 punten op de tweede plaats. De Belgische basketbalvrouwen, vierde op hun allereerste WK, eindigden op de derde plaats (188 ptn).

De stemming voor Ploeg van het Jaar werd - zoals alle andere eindejaarsverkiezingen - afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna. Gezien de unieke prestatie van de hockeymannen wou de organisatie hierop een uitzondering maken voor de trofee Ploeg van het Jaar. Van maandag- tot en met woensdagavond kregen de stemgerechtigden de kans om opnieuw te stemmen voor die categorie.

De Red Lions winnen de trofee voor de tweede keer, dat deden ze eerder al in 2016. Toen grepen de Belgische hockeymannen net naast de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Aan dat imago van eeuwige tweede maakte het Belgische hockeyteam deze maand in India definitief een einde.