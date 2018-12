Red Lions worden beloond voor historisch WK en zijn Ploeg van het Jaar

De Belgische hockeymannen, net terug uit India met een historische wereldtitel in de bagage, kregen er in extremis een onderscheiding als ‘Ploeg van het Jaar’ bovenop. Een tweede stemming bleek fataal voor de Rode Duivels en hun ondertussen verre Russische brons.

De hockeymannen of toch nog de Rode Duivels? De verkiezing van de ploeg van het jaar verliep deze keer niet rimpelloos. De jury had zijn huiswerk al klaar, de stemmen waren geteld toen de Red Lions in India sensationeel goud pakten op het WK hockey. Als eerste Belgische ploeg in een olympische discipline sedert de oertijd van de sport. En dan de manier waarop! Drama tot en met in de shoot-outs. Een historische wereldtitel! Toch niet! Uiteindelijk toch wel! Gevolg: euforie tot en met. Eerst in India, daarna in eigen land. Ontvangst bij de koning, een afgeladen Brusselse Grote Markt voor een ongezien eerbetoon voor een sportdiscipline die plots uit de schaduw sprong van voetbal en koers.

Volgens het reglement mocht de prestatie pas in rekening worden gebracht voor de uitverkiezing van 2019, dik twaalf maanden na datum. Dat vond de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten toch iets te gortig, terwijl een flinke hap van de nationale sportliefhebbers volop mee deinde op het succes van de Red Lions. Vandaar dat inderhaast een nieuwe stemronde werd georganiseerd, dit keer mét hockeymannen. Vandaar meteen een nieuwe brok spanning. Wie en wat zou bovendrijven? Het goud van december in een minder mondiale discipline, of het relatief verre brons van Hazard en co in dé sport nummer één?

Het antwoord liet gisteren niet de minste twijfel. Helemaal in de euforie van het monument graaiden de Red Lions de trofee alsnog uit handen van de Rode Duivels: 561 punten tegen 329. 163 stemgerechtigden zetten de hockeymannen op 1. Slechts 32 deden dat met de nationale voetbaltrots.

“We zijn nog altijd niet van ons wolkje”, glunderde Thomas Briels. “Het blijft duren. Een ongelooflijk mooie en dolle week. Veel jaren van keihard werk werden beloond.”

Ondertussen werd overigens beslist om ondanks alles niet te tornen aan de datum van de uitreiking. Na nieuwjaar vertrekken immers flink wat toppers op stage of beginnen ze aan de eerste competitie van het nieuwe sportjaar, zodat ze dan sowieso moeten passen voor het Gala. Wel zal de stemming een beetje opgeschoven worden. En zal de kalender van eindejaar angstvallig in de gaten worden gehouden…

De top-5

1. Red Lions (hockey) 561 ptn

2. Rode Duivels (voetbal) 329

3. Belgian Cats (basket) 188

4. Belgian Tornados (atletiek) 76

5. Thomas Pieters-Thomas Dutry (golg) 27