Roberto Martinez is als eerste buitenlander Coach van het Jaar

De Spanjaard Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, is zaterdag op het Sportgala in de Docks Dome Event Hall in Brussel verkozen tot Coach van het Jaar. Martinez haalde het met 344 punten voor Philip Mestdagh (275 ptn), bondscoach van de Belgian Cats, en Vital Heynen (246), bondscoach van de Poolse volleybalmannen.

Voor het eerst in de geschiedenis zette Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, dit jaar de poort voor buitenlandse coaches open bij zijn verkiezing Coach van het Jaar. De overwinning van Martinez komt dan ook niet uit de lucht vallen.

De 45-jarige Catalaan leidde de Rode Duivels afgelopen zomer op het WK in Rusland naar een historische derde plaats. De winst in de kwartfinales op topfavoriet Brazilië (2-1) sprak het meest in het oog. In totaal won Martinez in 2018 dertien van zijn zeventien wedstrijden met de Duivels. Hij verloor slechts twee keer, de halve finale op het WK tegen Frankrijk (1-0) en de slotwedstrijd in de groepsfase van de Nations League bij Zwitserland (5-2).

Philip Mestdagh, coach van de Belgische basketbalvrouwen, bleef zo op de tweede plaats steken. Mestdagh en de Belgian Cats realiseerden een indrukwekkende prestatie door op hun eerste WK-eindronde ooit meteen een vierde plaats te bemachtigen. De Belgische vrouwen wonnen van grootmachten als Spanje en Frankrijk, om in de halve finale te stoten op de Verenigde Staten.

Volleybalcoach Vital Heynen veroverde de derde podiumstek. De Limburger werd eind september met de Poolse volleybalmannen wereldkampioen door in de finale Brazilië met 3-0 op te rollen. Heynen werd ook in 2012 en 2014 al derde in de verkiezing Coach van het Jaar. (belga)