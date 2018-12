Nicaraguaanse regering sluit onafhankelijke televisiezender

De Nicaraguaanse regering heeft een van de laatste onafhankelijk televisiezenders van het land gesloten. Vrijdagnacht drong de politie het gebouw van ‘100% Noticias’ binnen, arresteerde directeur Miguel Mora en trok de licentie van de zender in.

Dat meldde het station op de homepage van zijn website. Mora wordt beschuldigd van terrorisme en ophitsing, schreef de voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Amerika, José Miguel Vivanco, op Twitter. De operatie is opnieuw een schending van de vrijheid van meningsuiting in het Midden-Amerikaanse land, luidde de kritiek van Vivanco. De regering van de autoritaire president Daniel Ortega noemde hij een dictatuur.

Naast Mora werd ook de bekende journaliste Lucía Pineda opgepakt. Omdat ze naast de Nicaraguaanse ook het staatsburgerschap van Costa Rica bezit, spant het consulaat van het buurland in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua zich in om haar vrijlating te verkrijgen. Werken voor de media komt in Nicaragua steeds meer onder druk te staan. De regering trad in december al op tegen mediabedrijven en liet huiszoekingen uitvoeren op redacties.

In het Centraal-Amerikaanse land is het sinds april erg onrustig. Ortega had toen met een geplande sociale hervorming veel protest uitgelokt. Hoewel hij de hervorming introk, bleven de protesten duren en eiste de bevolking zijn ontslag. Politieagenten en gezagsgetrouwe knokploegen pakten de demonstranten hard aan. Sinds het begin van de crisis zijn volgens mensenrechtengroepen meer dan 500 mensen om het leven gekomen, vooral onder de burgerbevolking.