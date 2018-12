Quinten Hermans bevestigt vertrek bij Telenet Fidea Lions aan het eind van 2019

Quinten Hermans heeft vanmiddag in Sint-Niklaas zijn vijfde podiumplek van het seizoen behaald, zijn tweede in eigen land. Tijdens de tv-uitzending liet zijn manager Hans van Kasteren weten dat de Limburger aan het eind van volgend seizoen de Telenet-Fidea Lions zal verlaten.

LEES OOK. Van der Poel maakt er ook in Sint-Niklaas een onemanshow van en pakt 16e (!) zege van het seizoen

Hermans won de losse cross in Waterloo in september, werd derde in de Brico-cross in Meulebeke en eindigde twee keer als tweede in het EKZ-Crosscircuit, in Eschenbach en in Hittnau. “Ik heb nooit echt in de zege geloofd”, aldus Hermans na afloop. “Tegen Mathieu weet je dat het moeilijk wordt. Al was ik verrast dat hij zo lang heeft gewacht om het verschil te maken. Even hoop je dan op een Koppenbergscenario, maar dat bleek niet het geval. Ik kon een paar keer een aanval van hem pareren en toen hij wegreed, probeerde ik wel druk te zetten en bleef ik lang op zes, zeven seconden hangen, maar ik voelde ook dat Mathieu te sterk was. Hij had de wedstrijd volledig onder controle, al doet het wel deugd dat ik hem zo lang in het vizier kon houden en niet op minuten eindig.”

“Ik heb gevoel dat ik goed uit een zware trainingsperiode ben gekomen”, stelde hij nog. “Dit geeft vertrouwen voor de zware periode die nog komt en het BK. Ik was ziekjes in de periode rond Koksijde (25 november). Daarna heb ik hard getraind om richting de eindejaarsperiode en het BK top te zijn. Het is plezant om dat goede gevoel nu vertaald te zien in een tweede plek.”

Overigens start Hermans in 2019 aan zijn laatste seizoen bij de Telenet Fidea Lions. Dat vertelde manager Hans van Kasteren tijdens de televisie-uitzending. “Quinten doet zijn contract uit en kiest daarna voor andere oorden”, zei hij. Hermans bevestigde dat nieuws ook na afloop, maar kon nog niet meegeven waar hij dan in 2020 zal koersen. “Ik wilde meer dan een contract voor één jaar en dat zat er blijkbaar niet in”, aldus Hermans voor de Sporza-camera’s. (belga)