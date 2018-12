Hanne en Stijn Desmet verwachte winnaars op BK shorttrack

Hanne en Stijn Desmet zijn in Turnhout Belgisch kampioen shorttrack geworden. Zus en broer Desmet wonnen ieder drie afstanden, achtereenvolgens de 1.500, 500 en de 1.000 meter. Daarmee kreeg het kampioenschap de verwachte winnaars.

Stijn werd op het podium geflankeerd door Ward Pétré en Rino Vanhooren. Pétré was op de 1.500 en de 500 meter goed voor de tweede plaats, maar werd op de 1.000 meter achter Vanhooren derde. Bij de vrouwen werd Hanne Desmet gevolgd door Alexandra Danneel en Daphne Merlevede, die ook op de afzonderlijke afstanden die posities bezetten.

Voor de beste Belgische shorttrackers was het kampioenschap op de piste aan de Everdongenlaan een afwisseling in de training voor de Europese titelstrijd, die volgende maand in Dordrecht wordt gehouden. Onder leiding van bondscoach Pieter Gysel traint de selectie samen met de Nederlandse toppers in Heerenveen. (belga)