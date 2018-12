Uiteindelijk stemden 196 leden voor, 78 leden verwierpen het bestuursakkoord. Voor het onderhandelingstrio Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache was de uitslag een opsteker. Het mandaat om de komende zes jaar met Bart De Wever te besturen, oogt stevig. Tegelijkertijd zal er ook moeten worden omgezien. Want de achterdocht bij de militanten blijft groot. Beels beloofde meteen om goed te communiceren.

De vergadering sleepte zaterdagochtend een flinke tijd aan. De sfeer liep in golven, niets leek op voorhand zeker. De discussie was intens maar open, met flink wat aanwezigen. Twee krachten botsten met elkaar. Het ongenoegen over het gevoerde beleid werd door iedereen gedeeld. Ook de weerzin om met De Wever in zee te gaan was groot. Daartegenover stond het vertrouwen in het idee dat het ook anders kon, juist door de medewerking van de socialisten in het bestuur. Deze laatste kracht haalde het uiteindelijk.

De vraag of het kon lukken, brandde dan ook op ieders lippen. Dat het hoofddoekenverbod achter het loket en in stadsscholen overeind bleef, woog zwaar. De SP.A kon niet op tegen het gezamenlijke front van liberalen en Vlaams-nationalisten. Verder bestaat er twijfel of de SP.A het sociale beleid wel kan invullen.

De nationale strategie speelde eigenlijk geen rol. Het blijft vervelend om straks in de campagne de N-VA te bekampen terwijl de partij in Antwerpen meebestuurt met de N-VA voorzitter. Wel werd er zwaar getild aan de N-VA-communicatie rond het VN-migratieakkoord die haast gekopieerd leek uit de handboeken van Vlaams Belang. ‘Juist om te vermijden dat de communicatie realiteit wordt, moeten we deelnemen aan het bestuur,’ zo repliceerde Kherbache.

Oplapwerk

Naast bijvoorbeeld nationaal SP.A-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven stemden drie gemeenteraadsleden tegen: Guler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh tegen. Dat is meer dan vervelend. Een van de drie moet immers voor drie jaar mee het college in als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Beels en Meeuws stappen in het bestuur, Kherbache blijft nationaal actief. Turan en El Mzairh weigeren elk mandaat, Bachar hield vragen in die zin af.

Er zal zeker oplapwerk nodig zijn. Vooral aan het njet van Vlaams parlementslid Turan wordt zwaar getild. Zij vond het akkoord veel te repressief en niet sociaal genoeg. Bij de partij valt te horen dat ze in ruil voor dat halve mandaat zekerheid wilde voor een verlengd verblijf in het Vlaams Parlement. Gezien de slechte peilingen kan de partij deze garantie niet geven. Dat ze daarom meteen koos voor de vlucht vooruit, maakt wellicht in mei een einde aan haar nationale carrière.

Turan gaat nu nadenken over haar verdere positie, waarbij ze een vertrek uit de fractie niet uitsluit. Ook El Mzairh houdt er nog even de spanning in. Samen met Bachar wil hij vooraf garanties dat de praktijktesten – de trade off voor het behoud van het hoofddoekenverbod – er wel degelijk komen. Aan de loyaliteit van Bachar wordt in elk geval niet getwijfeld. Hij blijft voor de SP.A zetelen.

Schepenen

Naast het voorzitterschap van het bijzonder comité krijgen de socialisten ook Onderwijs (Beels) en Sociale Zaken (Meeuws). De kopvrouw krijgt er de bevoegdheden jeugd en inburgering bij. Meeuws ziet zijn portefeuille aangedikt met klimaatbeleid, energietransitie en gelijke kansen. Het zijn stuk voor stuk stevige pakketten die de twee toelaten om de socialistische accenten zelf te bewaken. Op deze manier wordt ook een grote vrees – het taalgebruik van huidig schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) – geneutraliseerd.

Gezien de verkiezingscampagne worden de eerste vijf maanden lastig. Maar met De Wever zijn er ‘engagementen’ gemaakt ‘die niet op papier’ werden gezet. Bij de SP.A gaat men er van uit dat De Wever niet de volle ambtstermijn zal combineren met het voorzitterschap.