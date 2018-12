The Hurricane is uitgestormd: Kim Huybrechts moet WK darts verlaten na pandoering in derde ronde

Het WK darts zit erop voor Kim Huybrechts (PDC-21). Onze landgenoot moest in de derde ronde de duimen leggen voor de Engelsman Dave Chisnall (PDC-12). The Hurricane kon tegen Chisnall geen enkele set winnen en kwam nooit echt in de buurt van het hoge niveau dat hij woensdag tegen de Zweed Larsson haalde.

Huybrechts en Chisnall begonnen rustig in de eerste set. Echt stormen deed Huybrechts nog niet, maar in de vierde leg zorgde The Hurricane wel voor de eerste 180’er van de wedstrijd. Bij een 2-2 tussenstand kon het beide kanten op, al lag het gemiddelde van Huybrechts (rond de 89) beduidend lager dan dat van zijn Engelse opponent (rond de 106). In de beslissende vijfde leg trok die lijn zich door. Chisnall begon met een 180’er en kreeg uiteindelijk drie setdarts, waarvan hij de laatste benutte: 1-0 voor Chizzy.

Huybrechts mocht de tweede set openen, maar het liep vrijwel meteen mis. De Antwerpenaar leek het eerste leg simpel binnen te halen, maar tweemaal kon hij het - ondanks een lage checkout - niet afwerken. Chisnall profiteerde en haalde ook de volgende leg binnen, waardoor het al snel 2-0 stond in de tweede set. Ook in leg drie had Huybrechts het aanvankelijk lastig, maar met een goede checkout werd The Hurricane plots wakker (2-1). Chisnall blunderde vervolgens in leg vier en liet 6 setdarts onbenut. Huybrechts strafte die fout genadeloos af (2-2). In de laatste leg liep het echter mis: The Hurricane liet twee setdarts liggen, Chisnall profiteerde ondanks een kleine misrekening en haalde ook set twee binnen: 2-0.

De derde set bracht weinig beterschap voor Huybrechts, die het spel moest ondergaan. Chisnall won alle legs en bracht de stand zo op 3-0: The Hurricane moest nu elke set winnen. In set vier kwam Chizzy opnieuw op voorsprong door de eerste leg te winnen, maar Huybrechts vocht terug in leg twee (1-1). Leg drie ging echter opnieuw verloren. Met zijn laatste worp in leg vier, een 180’er, raasde The Hurricane nog even door. Maar tegenstander Chizzy versierde onmiddellijk twee matchdarts en liet die niet onbenut: het werd 3-1 in de vierde set, waardoor Huybrechts met een pijnlijke uitslag (4-0) terug naar huis moet.

Door de exit van The Hurricane is Dimitri Van den Bergh (PDC-35) de enige overgebleven landgenoot in het toernooi. The Dreammaker won vrijdagavond vlotjes van Jonny Clayton (3-1) en mag het op donderdag 27 december in de derde ronde opnemen tegen Luke Humphries (PDC-90).