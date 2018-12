Sanne Cant wint Waaslandcross in Sint-Niklaas na prangend duel met Loes Sels

Sanne Cant heeft in Sint-Niklaas geprofiteerd van de afwezigheid van enkele toppers. De wereldkampioene pakte de zege in de Waaslandcross na een prangend duel met Loes Sels. De twee vochten tot in de laatste ronde onder elkaar uit wie met de bloemen aan de haal zou gaan, het eindschot van Cant bleek beter dan dat van Sels. Voor Cant is het de zesde zege van het seizoen. Katie Compton werd derde.

Op Sanne Cant en Katie Compton na weinig vrouwelijk toppers aan de start van de Waaslandcross, die geen klassementswedstrijd is. De wereldkampioene legde er meteen de pees op, enkel Loes Sels kon volgen. De twee sloegen al snel een grote kloof, het was vroeg in de koers duidelijk dat het voor de zege tussen hen ging gaan.

Een familiaal onderonsje, want Cant en Sels zijn nichten van elkaar. De twee zouden het duel pas in de laatste ronde beslechten. Sels probeerde Cant eraf te rijden, maar die hield stand. In de laatste rechte lijn pakte de wereldkampioene vervolgens uit met een verschroeiende demarrage en zo pakte ze de zege.

Morgen is er de Wereldbekercross in Namen. Dan verschijnen wel alle toppers aan de start, op de geblesseerden Evie Richards en Laura Verdonschot na.