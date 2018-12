Bewoners terug thuis na waterlek in Sint-Pieters-Leeuw

Alle bewoners keren zaterdag in de loop van de namiddag terug naar hun huizen na het waterlek in Sint-Pieters-Leeuw. De opruimingswerkzaamheden in veertig getroffen woningen zijn volop aan de gang. De schade is bijzonder groot.

Dat meldt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zaterdag. In de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag een groot waterlek. Dat veroorzaakte een krater van vijftien op vijftien meter, met een diepte van vijf meter. Veertig huizen liepen onder water en vijftig gezinnen werden geëvacueerd. De oorzaak was een lek in de waterleiding.

‘In totaal is een veertigtal woningen, kelders en garages getroffen door de modderstroom’, zegt Elke Hemelings van de dienst communicatie van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. ‘De opruimingswerkzaamheden in en rond de huizen zijn volop aan de gang. De schade is bijzonder groot. De vijf meest getroffen woningen zijn weer bewoonbaar.’

‘Er wordt zoveel mogelijk bijstand verleend door de gemeentelijke ploegen, de brandweer en de schoonmaakbedrijven aangesteld door de verzekeringsmaatschappij van de betrokken inwoners. Het gemeentebestuur en Farys, eigenaar van de gebroken hoofdwaterleiding, appreciëren de inzet van de inwoners. Farys bevestigt dat de schade volledig vergoed wordt’, vervolgt Hemelings.

Voor verdere vragen over schade en schadevergoeding verwijst het gemeentebestuur naar Farys. De getroffen bewoners werden al gecontacteerd door de verzekeringsmaatschappij van Farys. Het OCMW blijft bijstand verlenen aan gezinnen die dat wensen.