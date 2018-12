Tubeke hoopt nog voor wintermercato af te zijn van transferverbod

AFC Tubeke hoopt nog voor de wintermercato af te zijn van het transferverbod dat vrijdag werd opgelegd door de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “In de nabije toekomst zal de club aan de verplichtingen voldoen”, reageerde de rode lantaarn in 1B vrijdagavond.

“Tubeke heeft de voorwaarden van de Licentiecommissie niet perfect nageleefd”, geven de Waals-Brabanders toe. “Toch zal de club in de nabije toekomst aan de verplichtingen voldoen, zodat het opgelegde transferverbod voor de winterstop opgeheven wordt.”

Tubeke wenst nog te benadrukken dat het transferverbod geen impact heeft op de betrokkenheid van de Zuid-Koreaanse investeerders.

Het transferverbod geldt zolang de rode lantaarn in 1B niet kan bewijzen dat het in orde is met de licentievoorwaarden. “De bal ligt in het kamp van Tubeke”, aldus licentiemanager Nils Van Brantegem, die de tussentijdse evaluatie van alle profclubs in goede banen leidde. Pas als Tubeke voldoet aan de eisen van de Licentiecommissie, wordt het transferverbod opgeheven. De 1B-club zou niet kunnen bewijzen dat de lonen van de spelers, trainers en alle personeel en de sociale bijdragen betaald zijn.