Mag je in jouw gemeente vuurwerk afsteken?

Gemeentebesturen worden steeds strenger met hun regelgeving rond vuurwerk op oudejaarsavond. In 38 Vlaamse gemeenten geldt zelfs een totaalverbod. Dat betekent niet dat je in de andere 270 zomaar je eigen vuurspektakel in gang mag steken. In 103 gemeenten moet je eerst toestemming vragen aan de burgemeester of brandweer. En in de meesten gevallen zal je die vergunning niet krijgen. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad.

In de Antwerpse gemeente Balen, bijvoorbeeld, kan je volgens het politiereglement een aanvraag doen, maar voor oudejaarsnacht zal daar niet op ingegaan worden. 'Onze brandweer kan niet bij iedereen in de tuin erbij gaan staan. Zij hebben andere prioriteiten. Daarom is het in de praktijk verboden', klinkt het.



Andere gemeenten kiezen ervoor om vuurwerk toe te laten tussen bepaalde uren op oudejaarsavond. Volgens de politiezones is de situatie anders oncontroleerbaar. Met vaste tijdstippen kan iedereen zich toch even uitleven, maar blijft het binnen de perken. 'Wij zijn een erg landelijke gemeente en hebben daarom ook veel dieren. Door een uur af te spreken, is iedereen op de hoogte en wordt er niet de hele avond lang op verschillende momenten vuurwerk afgeschoten', klinkt het bijvoorbeeld in het Limburgse Meeuwen-Gruitrode.



Verschillende gemeentebesturen kiezen er ook voor om vooral geluidsarm en niet-ontploffend vuurwerk te promoten en leggen strenge veiligheidsvoorschriften op over de grootte en aard van het vuurwerk.



Vuurpijl op dak



In Zelzate kiezen ze dit jaar zelfs voor een vuurwerkvrij nieuwjaar. 'Vorige jaren kon er nog een aanvraag ingediend worden, en enkelen deden dat ook. Maar veel meer mensen schoten toch zonder toelating pijlen de lucht in', zegt Frank Bruggeman, burgemeester van Zelzate. 'We hebben toen geprobeerd om het vuurwerk te centraliseren op één plaats, maar daar was weinig oor naar. Nu is het helemaal gedaan. En de reacties zijn positief. Mensen zijn meer op hun gemak en moeten niet langer vrezen dat er een vuurpijl op hun dak terechtkomt. Wie het toch doet, riskeert een zware boete.'