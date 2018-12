Raf Simons vroegtijdig weg bij Calvin Klein

De Belgische ontwerper Raf Simons verlaat Calvin Klein. Er werd al weken gespeculeerd over zijn vertrek en dat wordt nu bevestigd door het Amerikaanse modemerk.

Simons was sinds 2016 ‘chief creative officer’ bij Calvin Klein. Hij vertrekt ‘in goede verstandhouding’, omdat Calvin Klein naar eigen zeggen een nieuwe richting wil uitgaan die verschilt van de creatieve visie van Simons.

Tijdens de New York Fashion Week in februari volgend jaar, zal er door het vertrek van de Belg geen nieuwe collectie te zien zijn. Het contract van Raf Simons liep nog acht maanden.

Dior en Jil Sander

Raf Simons werd in 1968 in Neerpelt geboren. Hij studeerde productontwikkeling in Genk, maar door een stage bij Walter Van Beirendonck belandde hij in de mode. In de herenmodelijn die hij vanaf 1995 maakte, koos hij voor een nieuwe visie op jongerencultuur. Via straatcastings boekte hij voor zijn shows in Parijs gewone jongens, zoals skaters en rappers – niet de doorsneemannequins.

Door de kracht van zijn eigen herenmodelijn, en allicht ook door zijn werkmethode, mocht ­Simons respectievelijk zeven en vier jaar werken voor de grote ­modehuizen van Jil Sander en Christian Dior. Dat hij overstapte naar Calvin Klein leek na ­jaren damesmode bij die andere labels een verbazende stap.